Sampdoria, il danese Jesper Fredberg nuovo dirigente chiave

Le novità in casa Sampdoria, in queste settimane, arrivano soprattutto dall'ala estera della società. Dopo la scelta del club di puntare su Massimo Donati come nuovo allenatore (un anno di contratto con opzione per il rinnovo, oggi l'annuncio) su input del manager inglese Nathan Walker (consigliere sportivo del finanziatore di Singapore Joseph Tey) ora i blucerchiati sono pronti ad accogliere una nuova figura chiave per le strategie della società. Il nuovo supervisore tecnico, che potrebbe anche avere il ruolo tutt'ora vacante di direttore generale, sarà Jesper Fredberg. Dirigente danese, 44 anni, Fredberg ha un passato sia da allenatore nonchè responsabile del settore giovanile con Aarhus (Danimarca) e Omonia Nicosia (Cipro) prima delle successive esperienze da dirigente con Panathinaikos (Grecia), Viborg (Danimarca) e Anderlecht (Belgio): di quest'ultimo club è stato ceo dal 2022 al 2024.

Figura centrale

Jesper Fredberg avrà un ruolo centrale nella nuova Sampdoria, nella gestione societaria e tecnica: non è da escludere il suo ingresso nel nuovo cda al fianco degli attuali dirigenti Manfredi e Fiorella, viste le recenti dimissioni del consigliere Molango. Fredberg sarà chiamato a lavorare a stretto contatto con Andrea Mancini, che aveva caldeggiato la candidatura di Attilio Lombardo (che non farà parte dello staff, il vice di Donati sarà Davide Mandelli) in panchina ma che continuerà nel suo ruolo di direttore sportivo nella Sampdoria: in questo momento la priorità in casa blucerchiata è quella di abbattere i costi di gestione e il monte ingaggi provando comunque a costruire una squadra giovane e competitiva (impresa non facile).

