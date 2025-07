Sampdoria, striscioni e adesivi di contestazione a Bogliasco

Non si placa il clima di contestazione intorno alla società Sampdoria che - dopo la salvezza conquistata al playout con la Salernitana lo scorso 22 giugno - ad oggi deve ancora annunciare il nuovo allenatore (sarebbe sempre più vicino Massimo Donati nel duello con Attilio Lombardo) e soprattutto deve chiarire nel dettaglio le strategie sportive per la nuova stagione. "Basta incompetenza. Basta questa dirigenza" lo striscione comparso stamani a Bogliasco, sulla strada verso il centro sportivo Mugnaini, a firma dei Fedelissimi.

Sempre oggi, nei pressi della sede del club a Bogliasco e anche sulle vetrate della stessa sede, sono comparsi adesivi di contestazione che chiedono "pulizia" all'interno del club. Critiche sempre meno velate da parte dei tifosi doriani dopo che nei giorni scorsi erano comparsi altri striscioni a Bogliasco (uno in particolare aveva invitato il presidente Matteo Manfredi "a farsi da parte"). I gruppi della Sud avevano chiesto a Manfredi di fare chiarezza sui programmi futuri.

Ad oggi lo scenario societario resta in divenire: Joseph Tey da Singapore com'è noto ha ordinato tagli di gestione in ogni direzione, a iniziare dal monte ingaggi de calciatore, Manfredi pare sempre più depotenziato nelle scelte tecniche (tant'è che Donati è il candidato dell'inglese Nathan Walker), il ds Andrea Mancini sarà chiamato a un mercato "creativo" e certo non facile, manca ancora una figura chiave come quella del direttore generale. Tutto questo mentre proseguono i contatti tra Manfredi e Ernesto Fustenberg, presidente di Banca Ifis e sponsor della Sampdoria, per favorire l'ingresso di nuovi investitori.

Mancini, che emozione il compleanno di Vialli

Intanto oggi il mondo blucerchiato si è emozionato via social per il messaggio via social di Roberto Mancini, che non si è dimenticato oggi - 9 luglio - di quello che sarebbe stato il compleanno del compianto gemello in blucerchiato (e in nazionale) Gianluca Vialli, scomparso il 5 gennaio 2023. "Ciao Luca, tanti auguri di buon compleanno. Ti voglio bene. L'amicizia è una sola anima che abita in due corpi, un cuore che batte in due anime" la citazione di Aristotele utilizzata dal Mancio, con la bella immagine dell'abbraccio dei due a Wembley, nel 2021, in occasione della vittoria dell'europeo con gli azzurri a distanza di 29 anni dalla finale persa proprio a Londra con la maglia della Sampdoria, in Coppa Campioni, contro il Barcellona.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook