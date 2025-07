Sampdoria: Donati allenatore con Andrea Mancini ds

Massimo Donati, nuovo allenatore della Sampdoria che sarà annunciato ufficialmente nelle prossime ore, lavorerà a stretto contatto col direttore sportivo Andrea Mancini per la costruzione della nuova squadra. Nonostante il ds avesse puntato su Attilio Lombardo (ex vice di Evani) come soluzione per la panchina blucerchiata, venendo poi di fatto superato dall'opzione caldeggiata da Nathan Walker (manager inglese e consigliere sportivo degli investitori del Sud Est Asiatico), non ci saranno colpi di scena rispetto alla permanenza del dirigente.

Andrea Mancini ha un contratto con la Sampdoria fino al 2027 ed era tornato a Bogliasco lo scorso aprile dopo l'esperienza complessivamente positiva nella stagione 23/24, il primo anno della gestione Manfredi-Radrizzani concluso con la conquista del playoff poi perso a Palermo. Il dirigente, figlio del grande ex Roberto, è molto legato al mondo blucerchiato e sarà chiamato in questa estate - contrassegnata dai tagli di gestione richiesti dalla società - a un mercato puntato sui giovani e con le probabili partenze dei giocatori da Ingaggi alti.

Davide Mandelli verso il ruolo di vice

Al fianco di Andrea Mancini resterà con ogni probabilità vicino alla prima squadra anche Gianni Invernizzi, ex scudettato del '91, come dirigente. Improbabile la scelta di Attilio Lombardo vice (opzione che sarebbe stata comunque gradita a Donati): il secondo del mister friulano dovrebbe essere Davide Mandelli, ultima esperienza come "vice" nella nazionale di Malta e negli anni scorsi anche in A col Chievo sempre da vice.

