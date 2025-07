Inchiesta a Genova, proroga di sei mesi per l'analisi dei telefoni

Gli ultimi telefoni li hanno dissequestrati in questi giorni ma la mole di materiale è talmente alta che la procura ha chiesto e ottenuto una proroga di sei mesi per le indagini per corruzione che vedono coinvolto l'ex assessore comunale alla Sicurezza Sergio Gambino. La squadra mobile genovese deve cercare su smartphone, tablet e pc, eventuali tracce dei presunti patti corruttivi tra Gambino (difeso dall'avvocata Rachele De Stefanis) e un gruppo di imprenditori amici (difesi dagli avvocati Andrea Ciurlo, Paolo Costa, Sabrina Franzone, Mauro Casu).

Tra gli indagati che hanno ricevuto l'avviso di proroga anche l'ex comandante della polizia locale Gianluca Giurato (avvocati Fabiana Cilio e Giorgio Franchini) accusato di rivelazione di segreto d'ufficio per la vicenda del verbale dell'incidente stradale causato dalla sindaca Silvia Salis.

Al centro dell'inchiesta ci sono gli appalti per la gestione dei minori stranieri non accompagnati a Genova

Al centro dell'inchiesta ci sono gli appalti per la gestione dei minori stranieri non accompagnati a Genova. Appalti che, secondo la pm Arianna Ciavattini e l'aggiunto Federico Manotti, l'imprenditore Luciano Alessi avrebbe ricevuto per affidamento diretto per un valore di un milione e 600 mila euro. In cambio, sostengono gli investigatori, avrebbe versato alla Dentaland, società intestata alla moglie di Gambino, circa 100 mila euro.

Gli imprenditori amici che avrebbero dato soldi, tramite finanziamenti alla società della moglie, all'ex assessore comunale gli avrebbero anche regalato biglietti in tribuna vip allo stadio nella 'skybox' per la partita Genoa-Inter del 17 agosto 2024 ottenendo in cambio favori.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook