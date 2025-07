Tour de France, Pogacar dedica la sua vittoria al 19enne Privitera

"Dedico questa mia vittoria a Samuele Privitera, oggi fin dalla partenza ho pensato a lui. Dedicargli questo mio successo al Tour è il minimo che io oggi possa fare". Così Tadej Pogacar dopo la vittoria a quota 1.520 metri nella 12/a tappa del Tour de France, al termine della quale ha riconquistato la maglia gialla.

La dedica al ciclista imperiese Samuele Privitera, di 19 anni, caduto a Pontey mentre partecipava alla prima tappa del 61° Giro Ciclistico della Valle d'Aosta - Mont Blanc, gara under 23. Il corridore è caduto nella discesa forse sbalzato dall'impatto con un dosso. Ha perso il caschetto di protezione e ha sbattuto violentemente la testa contro un cancello riportando un grave trauma cranico. Il giovane, subito soccorso dai medici dell'organizzazione di gara, era stato portato in ospedale dove però è morto poco dopo. L'incidente si è verificato a circa 50 chilometri dalla partenza e a 35 dall'arrivo previsto proprio ad Aosta. Nel capoluogo sono giunti in serata anche i genitori del ragazzo.

Alla famiglia i premi del Giro Valle d'Aosta

Tutti i premi del 61° Giro Ciclistico della Valle d'Aosta - Mont Blanc, gara under 23, saranno devoluti alla famiglia del ciclista imperiese. Il comitato organizzatore ha infatti accettato una serie di richieste avanzate dai direttori sportivi dopo la morte del giovane ciclista. Sarà così assicurata la presenza di quattro ambulanze al seguito della corsa e di tre medici di cui due rianimatori. Riguardo ai tracciati, i primi 40 chilometri della tappa di domani, la Pré Saint Didier-Colle del Gran San Bernardo, sono neutralizzati con annullamento del primo gran premio del Col d'Introd (chilometro 18,4) e del primo sprint a Gressan (chilometro 31,2). Il programma orario di domani rimane inalterato: dopo aver osservato un momento di raccoglimento, il tratto di trasferimento inizierà alle 12.25. La tappa di oggi era già stata annullata.

