Sampdoria, i tifosi contestano Manfredi e ringraziano Evani e Lombardo

Un'altra giornata di attesa nel mondo Sampdoria per l'annuncio di Massimo Donati nuovo allenatore. L'ingaggio è comunque definito da giorni - la fumata bianca era arrivata martedì sera - e il tecnico friulano ha già firmato due giorni fa il contratto che lo legherà al club blucerchiato per un anno, con opzione di rinnovo per la stagione successiva. L'ufficialità dell'annuncio di Donati è attesa nelle prossime ore, probabilmente nella giornata di domani.

Ritiro alle porte

I tempi sono strettissimi perchè la Sampdoria - che si era salvata dalla C solo lo scorso 22 giugno al playout con la Salernitana - nei prossimi giorni dovrà tornare a lavorare a Bogliasco per i primi test atletici prima della partenza per il ritiro di Ponte di Legno fissato dal 22 luglio al 1 agosto.

Lo staff tecnico

In corso di definizione lo staff tecnico: trattativa in corso per la permanenza del preparatore atletico Bertelli che ha avuto un ruolo importante nella recente salvezza. A breve sarà annunciato anche l'ingresso in società di Jesper Fredberg, dirigente danese - ex ceo dell'Anderlecht dal 2022 al 2024 - che avrà il ruolo di supervisore tecnico e lavorerà al fianco del ds Andrea Mancini per la costruzione della nuova squadra. I due hanno già preso i primi contatti nel corso di questi ultimi giorni, Mancini continuerà ad avere comunque un ruolo centrale nonostante il suo candidato per la panchina fosse Attilio Lombardo.

Striscione per Evani e Lombardo

A proposito di Lombardo, Evani e dello staff "manciniano" che ha conquistato - pur tra tante difficoltà - la salvezza al playout, nelle ultime ore a Bogliasco è comparso un nuovo striscione dei tifosi in segno di ringraziamento nei confronti dei due allenatori ("Chicco e Attilio la tifoseria è riconoscente") mandando però anche un ulteriore messaggio di contestazione nei confronti dell'attuale proprietà e in particolare nei confronti del presidente Matteo Manfredi. Si tratta dell'ennesimo striscione comparso in questi giorni: il malcontento da parte dei tifosi sampdoriani cresce ora dopo ora viste quelle che sono le difficoltà e oggi ancora le incertezze legate al futuro di squadra e società.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook