La polizia locale rintraccia il ladro con il Gps delle cuffiette, salvata la vacanza di una coppia di turisti

Una pattuglia della polizia locale di Genova ha rintracciato due ladri grazie alla posizione Gps delle cuffie rubate a una coppia di turisti belgi. La merce era stata sottratta col una spaccata ai danni dell'autovettura dei due turisti che pochi giorni prima avevano già subito un'altra spaccata nella stessa automobile in un'altra città del nord Italia.

Gli agenti non si sono arresi e hanno rintracciato le cuffiette

A seguito del furto i turisti non si sono arresi seguendo la posizione Gps delle cuffie tra la merce rubata, le vittime hanno intercettato una pattuglia di presidio del nucleo centro storico che si è attivata immediatamente nella ricerca della refurtiva chiedendo inoltre ausilio al personale del nucleo reati predatori. Dopo alcuni minuti le pattuglie hanno intercettato una 70enne che si allontanava dalla zona in possesso della refurtiva che è stata così recuperata e restituita ai legittimi proprietari. Da successivi accertamenti grazie alle telecamere di videosorveglianza è stato scoperto anche l'uomo 50enne che aveva poco prima consegnato la refurtiva alla donna. Anche lui è stato rintracciato e denunciato.

"L'intervento è un esempio concreto dell'efficacia del presidio del territorio e della capacità investigativa della nostra polizia locale, che ringrazio per la prontezza, la professionalità e il lavoro di squadra che ha permesso di recuperare tempestivamente la refurtiva e restituirla ai legittimi proprietari - commenta l'assessora comunale alla Sicurezza Arianna Viscogliosi -. Episodi come questo dimostrano quanto sia fondamentale la collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine, anche grazie all'uso delle tecnologie, per contrastare i reati predatori e garantire maggiore sicurezza".

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook