Vaccini: al via l'invito via sms per la terza dose a tutti gli aventi diritto

GENOVA - Gli aventi diritto alla terza dose di vaccino riceveranno via sms la "convocazione" dalla Regione Liguria, attraverso un meccanismo predisposto da Liguria Digitale. E' questa la novità di oggi da parte di Regione Liguria,

Una parte di messaggi, chiarisce una nota, è già stata inviata agli aventi diritto ma oggi è partito l'invio di massa, con una media di oltre 500 sms ogni ora. In particolare, a tutti gli utenti aventi diritto arriverà un sms sul cellulare per ricordare loro la possibilità di prenotarla fin da subito. Il sms arriverà a coloro che abbiano prenotato le prime somministrazioni attraverso la piattaforma prenotovaccino.regione.liguria.it o anche attraverso gli ordinari canali di prenotazione (sportelli e call center CUP, farmacie e medici di medicina generale); a coloro non abbiano già effettuato la somministrazione della dose booster; a coloro che non si siano prenotati e non siano quindi già in attesa di riceverla.

Covid, Regione invierà sms a 6 mesi dal vaccino. Toti: "Pronti per la terza dose agli over 40"-LE DICHIARAZIONI

Sarà quindi il sistema di prenotazione che proporrà automaticamente tutte le migliori date disponibili, a partire da sei mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale nel luogo da loro preferito. Nelle 48 ore antecedenti la data prenotata arriverà agli utenti un secondo sms ricordando data, orario e luogo di prenotazione.

Un nuovo servizio sia per chi ha bisogno della dose aggiuntiva dopo il vaccino J&J, sia per chi deve prenotare la terza dose: "In Liguria siamo pronti, per quando arriverà l’ufficialità delle indicazioni ministeriali, alle somministrazioni delle terze dosi per la fascia degli over 40. E Regione è pronta anche a fornire un servizio aggiuntivo che agevolerà i cittadini in attesa di ricevere la terza dose: nelle prossime settimane Liguria Digitale invierà un sms una settimana prima della scadenza dei 6 mesi a chi ha completato il ciclo vaccinale per ricordare a queste persone che potranno prenotare e sottoporsi alla dose booster". Così il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti in merito alla possibilità per gli over 40 di ricevere la terza dose dal primo dicembre. In Liguria si tratta di una platea, tra i 40 e i 59 anni, di 456.894 di cui l’ 84,09% risulta aver ricevuto almeno una dose di vaccino.