Caos autostrade, lunedì di code, cantieri e incidenti

GENOVA - Alle 7.30 di mattina un incidente al km 4,3 della A10, tra i caselli di Genova Pra' e Genova Aeroporto, mentre ancora la pioggia scende su Genova e sulla Liguria, manda in tilt l'autostrada: fino a sei chilometri di code in direzione Genova. Poco dopo le 8 la A12 è bloccata tra Lavagna e Sestri Levante in direzione Livorno a causa di un incidente: un mezzo pesante perde parte del carico, la circolazione viene riattivata dopo poco ma i chilometri di code continuano.

La mattina di lunedì 15 novembre si apre ancora una volta con criticità legate alla viabilità e in particolare sulla rete autostradale dove continuano i cantieri, i restringimenti di carreggiata e gli scambi.

Alle ore 8 ci sono già tre chilometri di code sulla A7 tra Genova Bolzaneto e Busalla per cantieri, coda anche in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso. Mentre ci sono due chilometri di code tra Celle Ligure e la Complanare savonese in direzione Ventimiglia, sempre a causa dei lavori in corso.

Sulla A26 in direzione Genova Voltri c'è coda di 2 km tra Bivio A26/Diramaz. A7 Milano-Genova e Ovada per lavori. Sulla A12 a causa dei cantieri e di uno scambio di carreggiata ci sono code tra Rapallo e Chiavari in entrambe le direzioni di marcia.

A Genova mattinata di traffico particolarmente intenso in città: code da levante a ponente, sulla Sopraelevata, a Sampierdarena, nel nodo di Genova Brignole, in Valbisagno, su corso Europa per chi arriva da levante e sulla via Aurelia da Bogliasco a Genova centro. Coda per chi esce dall'autostrada a Genova Ovest a causa del traffico intenso nel quartiere di Genova Sampierdarena.