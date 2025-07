Invasa da moscerini da fogna, chiusa pizzeria nel mercato di corso Sardegna

È stato chiuso dalla Asl il ristorante Pizzium all'interno del mercato di corso Sardegna, a Marassi dopo un controllo che ha svelato una invasione di moscerini da fogna all'interno del locale.

Il controllo scattato dopo la denuncia di due persone

Il controllo è avvenuto nella serata di ieri, giovedì 10 luglio, dopo che due persone hanno raccontato di essere state male dopo aver mangiato una pizza con i funghi la sera prima. Il reparto di Asl 3 igiene e sicurezza alimentare è intervenuto intorno alle 18 per un controllo approfondito: nessun problema per la panificazione e la qualità e la conservazione dei funghi ma gli operatori hanno scoperto una invasione di moscerini da fogna. Sebbene siano considerati innocui, questi insetti possono comportare la diffusione di batteri.

Per questo all'attività è stata elevata una multa di tremila euro e sospesa l'attività finché l'infestazione non verrà risolta. Delusione per molti avventori che erano già in coda per una pizza e che sono dovuti tornare a casa, o trovare un altro ristorante dove mangiare.

