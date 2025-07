Incendio in un centro estetico di Busalla, fiamme spente dai vigili del fuoco

Paura nel primo pomeriggio a Busalla dove un incendio è scoppiato all'interno di un centro estetico di via Cascine.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Genova con diverse squadre. La strada è stata chiusa al transito in entrambi i sensi per permettere l'intervento dei soccorsi. Non si sono registrati feriti ma danni ingenti all'esercizio commerciale.

I vigili del fuoco hanno lavorato per più di mezz'ora per spegnere le fiamme.

