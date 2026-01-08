Il Genoa fa tremare il Milan: allo scadere Stanciu manda alle stelle il rigore della vittoria

Un pareggio e tanto rammarico. Il Genoa esce dal Meazza tra gli applausi del pubblico rossonero con un punto, ma potevano essere tre. Ritorna la maledizione dal dischetto. Stavolta è Stanciu allo scadere a fallire il match point. Il Milan vacilla, arriva a un passo dal crollo però resta in piedi. De Rossi si consola con un punto e un Grifone ritrovato. Ma che peccato!

Colombo porta avanti i rossoblù

Avvio di gara molto attento per un Genoa compatto in difesa e sempre pronto a ripartire in maniera ordinata. Anche se rimangono le difficoltà quando in area rossoblù arrivano i cross degli avversari. Infatti, sul traversone di Bartesaghi ci vuole una provvidenziale deviazione sulla traversa di Leali per impedire ai rossoneri di passare in vantaggio sul colpo di testa di Gabbia.

Il Grifone non si fa intimorire, ribattendo colpo su colpo. In un’azione di alleggerimento appena prima della mezz’ora, un cross di Malinovskyi è raccolto alla perfezione da Colombo: l’ex di turno anticipa Gabbia e anche Maignan, portando in vantaggio il Genoa.

Immediata la reazione della formazione di Allegri: la pericolosa conclusione ravvicinata di Leao è deviata da Leali. Palla buona per Fofana, che però scivola al momento del tiro. I rossoblù difendono con ordine in vantaggio fino all’intervallo, senza rischiare più nulla di fronte a un Diavolo piuttosto in difficoltà a costruire gioco di fronte all’attenta retroguardia rossoblù.

La squadra di De Rossi riparte con la stessa tenacia, concedendo al Milan in minimo indispensabile. I rossoneri pareggiano, ma la rete di Pulisic è viziata da un fallo di mano raccogliendo il pallone finito sulla traversa dopo un colpo di testa del solito Gabbia.

Nel recupero succede di tutto

Scorrono i minuti senza particolari sussulti. Almeno fino al recupero. Leao trova il pareggio con un colpo di testa al limite dell’area piccola. Ma non è finita: il Genoa si lancia all’attacco, c’è un contatto in area rossonera tra Bartesaghi e Ellertsson. E’ rigore. Sul dischetto va Stanciu, che spedisce alle stelle. I 70.000 di San Siro esultano come per un gol in una finale di Champions. Finisce così. Col Genoa carico di rimpianti. Ma pienamente ritrovato.

PARTITA FINITA

99' Stanciu calcia alle stelle il calcio di rigore della vittoria. Finisce così

95' Contatto in area tra Bartesaghi e Ellertsson: Mariani concede il rigore al Genoa

92' GOL 1-1 Leao segna il pareggio con un colpo di testa al limite dell'area piccola

87' Gran respinta di Leali su una pericolosa conclusione al volo di Pulisic

82' Il tiro di testa di Colombo su cross di Martin esce di poco

80' La conclusione di Athekame da lontanissimo è neutralizzata da Leali

76' Leali controlla il colpo di testa di Pulisic

64' Il tiro cross di Bartesaghi esce di pochissimo: conclusione molto pericolosa

63' Altissimo il tiro di Pulisic

57' Su calcio d'angolo, Gabbia colpisce di testa, palla sul palo, sulla respinta Pulisic manda in rete ma con la mano. Gol annullato

52' Un attacco del Milan con Leao è stoppato con gran tempismo da Ostigard al limite dell'area

SECONDO TEMPO

41' Leali controlla agevolmente il colpo di testa di Leao

34' Tiro di Martin: palla sopra la traversa

32' Reazione del Milan. Leali respinge una conclusione ravvicinata di Leao, palla buona per Fofana che però scivola e perde l'attimo

28' GOL 0-1 Un cross di Malinovskyi è raccolto da Colombo, che anticipa Gabbia e supera Maignan in uscita. Genoa in vantaggio

15' Punizione appena fuori dall'area rossoblù per il Milan: il sinistro di Pavlovic è deviato dalla barriera

10' Risposta del Genoa. Attacca Vitinha: la sua conclusione è deviata in corner da Tomori

9' Il cross di Saelemaekers è raccolto da Pavlovic: il suo colpo di testa esce sopra la traversa

7' Su cross di Bartesaghi, palla buona per Gabbia: il colpo di testa del difensore rossonero è deviato da Leali sulla traversa

Milan-Genoa 1-1

Reti: 28' Colombo (G); 92' Leao (M)

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia (75' Athekame), Pavlovic; Saelemaekers (66' Fullkrug), Fofana (46' Loftus-Cheek), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic

Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi (63' Ellertsson), Frendrup, Thorsby (63' Masini), Martin (83' Stanciu); Colombo (83' Otoa), Vitinha (75' Ekhator)

Arbitro Mariani, assistenti Bindoni e Moro, quarto uomo Turrini; Var Di Paolo, Avar Paterna

Ammoniti: Gabbia, Leali, Maignan