Vialli tre anni dopo, emozione Samp. Mancini: "Ciao bomber"

La rimpatriata della Samp d'oro a casa Vialli

A tre anni dalla scomparsa il ricordo di Gianluca Vialli resta più che mai vivo a Genova, nel mondo Sampdoria e più in generale nel mondo del calcio e dello sport. Uno dei più grandi protagonisti, insieme al "gemello" Roberto Mancini, dell'epoca d'oro blucerchiata anni 80-90 - morto a soli 58 anni, era il 5 gennaio 2023 - dopo aver affrontato con grande forza, dignità e coraggio (anche pubblicamente) la battaglia contro un tumore al pancreas diagnosticato nel 2017.

Un personaggio apprezzato ben al di là delle sue qualità sportive, non solo per essere stato uno dei migliori attaccanti italiani della sua generazione - come testimoniato dalle tante vittorie con la Sampdoria prima dei successi con Juventus e Chelsea, senza dimenticare gli ottimi esordi nella Cremonese, la squadra della sua città - ma anche e soprattutto per le sue qualità umane.

Il ricordo di Mancini

Bella la dedica via social di Roberto Mancini. "Ciao Bomber Luca Vialli, questa è la tua squadra, che match quel giorno a Grumello" il messaggio del Mancio tra i cuori blucerchiati e la foto di una reunion risalente a qualche anno fa, una delle rimpatriate tra ex compagni della Samp d'oro in quell'occasione a Grumello Cremonese, proprio a casa Vialli, con tanto di partitella in maglia doriana: oltre a Mancini e Vialli si riconoscono Nuciari, Pagliuca, Lombardo, Pari, Salsano, Invernizzi, Ivano Bonetti, Vierchowod e Lanna.

Tante iniziative

Domani sarà un'Epifania dedicata al ricordo di Vialli a Genova. Allo stadio Ferraris di Genova domani e dopodomani, dalle 10 alle 18, andrà in scena la terza edizione della mostra "Un uomo, un campione Gianluca Vialli" organizzata dal Museo Sampdoria. Saranno presenti domani mattina molti ex compagni della Samp d'oro (solo un paio di mesi fa Lombardo, oggi nello staff della Samp attuale, si era commosso ricordando Gianluca) ed è annunciata anche la partecipazione - da Cremona - del nipote Riccardo Vialli.

Sempre domani alle 11 verrà celebrata una messa in ricordo di Vialli nella parrocchia di San Siro a Nervi, in viale Franchini, officiata dal parroco di fede blucerchiata Don Valentino Porcile.

E ancora domani forse l'appuntamento più sentito e anche più spontaneo, quello dei tifosi blucerchiati che dalle 11,30 saranno al Molo dell'Amicizia, a Quinto, per mostrare al vento "Una sciarpa per Gianluca". Un molo che era stato teatro di un bellissimo abbraccio tra Vialli e Mancini nel film "La Bella Stagione" dedicato allo scudetto '91, un film che proprio Vialli aveva fortemente voluto realizzare e con cui aveva ribadito ancora una volta il suo grande legame col mondo blucerchiato. Un molo che è diventato una sorta di tempio laico in ricordo di Vialli, tra sciarpe e murales blucerchiati.