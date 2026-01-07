Augurano stupro a lei e alla figlia di due anni, la rossoverde Ghio querela sessanta haters

Minacce di stupro rivolte non solo a lei, ma anche alla sua bambina di appena due anni. È questo il livello di odio online che ha spinto Francesca Ghio, consigliera comunale di Genova per Alleanza Verdi e Sinistra (Avs), a presentare una querela contro sessanta persone identificate per commenti violenti e intimidatori sui social network.

Il post della consigliera Ghio

La vicenda è emersa pubblicamente attraverso un post della stessa Ghio, condiviso sui suoi profili social, in cui denuncia con fermezza la "normalità" di tali aggressioni verbali per le donne impegnate in politica. " La mia attività politica mi mette nella condizione di ricevere continuamente minacce, intimidazioni e commenti in cui si augurano stup*i a me e alla mia famiglia - anche alla mia bimba di due anni. DUE ANNI. E non c’è niente di strano perché questa è la normalità in cui siamo immerse, continuamente e quotidianamente", scrive la consigliera. Ghio, 32 anni, vicepresidente del Consiglio comunale di Genova e nota per il suo impegno su temi ambientali e diritti delle donne, non ha esitato a rendere pubblica la sua reazione: " La mia reazione è ferma e pubblica perché la mia possibilità è un privilegio e voglio che, anche se non sarà mai abbastanza, chi minaccia e augura stupr*i sappia che ci sono conseguenze. Sogno di essere un’onda di una lunga marea che sommergerà questa convinzione del caz*o che tu uomo possa sottomettermi quando e come vuoi". La querela, depositata presso le autorità competenti, riguarda sessanta profili individuati tra commenti e messaggi diretti ricevuti principalmente su piattaforme social.

La denuncia di violenza sessuale da bambina