Augurano stupro a lei e alla figlia di due anni, la rossoverde Ghio querela sessanta haters

Minacce di stupro rivolte non solo a lei, ma anche alla sua bambina di appena due anni. È questo il livello di odio online che ha spinto Francesca Ghio, consigliera comunale di Genova per Alleanza Verdi e Sinistra (Avs), a presentare una querela contro sessanta persone identificate per commenti violenti e intimidatori sui social network.
La vicenda è emersa pubblicamente attraverso un post della stessa Ghio, condiviso sui suoi profili social, in cui denuncia con fermezza la "normalità" di tali aggressioni verbali per le donne impegnate in politica. "La mia attività politica mi mette nella condizione di ricevere continuamente minacce, intimidazioni e commenti in cui si augurano stup*i a me e alla mia famiglia - anche alla mia bimba di due anni. DUE ANNI. E non c’è niente di strano perché questa è la normalità in cui siamo immerse, continuamente e quotidianamente", scrive la consigliera. Ghio, 32 anni, vicepresidente del Consiglio comunale di Genova e nota per il suo impegno su temi ambientali e diritti delle donne, non ha esitato a rendere pubblica la sua reazione: "La mia reazione è ferma e pubblica perché la mia possibilità è un privilegio e voglio che, anche se non sarà mai abbastanza, chi minaccia e augura stupr*i sappia che ci sono conseguenze. Sogno di essere un’onda di una lunga marea che sommergerà questa convinzione del caz*o che tu uomo possa sottomettermi quando e come vuoi". La querela, depositata presso le autorità competenti, riguarda sessanta profili individuati tra commenti e messaggi diretti ricevuti principalmente su piattaforme social.
Si tratta di insulti e auguri di violenza sessuale espliciti, che la consigliera ha deciso di non tollerare più, trasformando la denuncia in un atto politico contro la cultura dell'odio online e la violenza di genere. La consigliera ha anche denunciato in consiglio comunale di avere subito una violenza sessuale da bambina e nel dicembre 2025, ha rivelato in tribunale il nome del suo aggressore durante un'udienza sul ricorso contro l'archiviazione del caso.
