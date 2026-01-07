De Rossi: "Per fare punti col Milan servirà un Genoa perfetto"

Niente conferenza stampa pre-gara alla vigilia di Milan-Genoa: Daniele De Rossi ha espresso i suoi pensieri sull'incontro di domani allo stadio Meazza in una nota diramata dall'ufficio stampa del club rossoblù.

“E’ una sfida delicata - spiega il tecnico - contro una squadra che ha grandi valori ed è in lotta per vincere lo scudetto. Noi come sempre scenderemo in campo con l’obiettivo di fare punti e, per riuscirci con una squadra come il Milan, dovremo essere perfetti nella cura dei dettagli, aumentando l’attenzione su ogni risvolto tangibile. Dovremo saper occupare bene in particolare le due aree, meglio di quanto fatto di recente in alcune partite. Ci sarà anche il presidente Sucu alla partita e la sua presenza è sempre un segnale positivo per tutti".

Il tecnico del Grifone poi aggiunge: "Il calendario propone due partite a distanza ravvicinata nello spazio di pochi giorni, ma dobbiamo concentrarci su un impegno alla volta, pensare esclusivamente al match del Meazza e quindi non si faranno calcoli in proiezione dell’impegno seguente: scenderanno i campi i giocatori che in questi giorni di lavoro a Pegli mi sono apparsi i più pronti. Confido nei ragazzi per avere risposte in linea con le richieste e le aspettative, facendo leva su uno spirito di gruppo che è una prerogativa marcata e un valore aggiunto in termini di mentalità”.

Saranno ben 6 gli assenti

Alla trasferta milanese, che concluderà il girone d'andata, non parteciperanno in sei, gli infortunati Gronbaek, Messias, Ekuban, Siegrist e Cornet, oltre a Onana, ancora impegnato in Coppa d'Africa.