Case popolari, la denuncia da via Novella: "Problemi ai riscaldamenti, in casa geliamo"

Le basse temperature di questi giorni stanno creando non pochi problemi ai genovesi. Oggi il Comune di Genova con un'ordinanza ha esteso l'orario di accensione del riscaldamento giornaliero. Ma in via Novella nella zona del Cep i residenti lamentano i problemi legati al funzionamento del riscaldamento. Si tratta di abitazione popolari gestite da Arte.

"Qui non arriviamo a 17 gradi in casa - spiega Peppino Miletta Cossa che da quarant'anni rappresenta le necessità dei cittadini del quartiere -. In tutto parliamo di circa 400 persone. Abbiamo chiesto di aumentare il ciclo di riscaldamento nelle abitazioni. In alcune abitazioni nel passato ci sono stati i lavori per il cappotto termico e gli infissi e in questi giorni di freddo comunque la situazione è gestibile, là dove i lavori non sono stati fatti si gela. Domani (giovedì 8 gennaio ndr) è previsto un sopralluogo da parte di Arte per vedere come risolvere la situazione".

Nel frattempo anche i sindacati degli inquilini come il Sicet (Sindacato Inquilini Casa e Territorio) si è interessato alla questione e chiesto l'intervento di Arte. La legge prevede infatti che la temperature nelle abitazioni venga portata a 20 gradi con una tolleranza di gradi. Per questo è stato richiesto di estendere il ciclo continuo di riscaldamento.

Ma non è l'unica questione da affrontare all'interno delle abitazioni. "Faremo anche degli incontri per discutere della questione legata al costo eccessivo dell'acqua - spiega Stefano Salvetti, segretario generale del Sicet Liguria - chiederemo ai tecnici il perché di questa situazione"