Reati in Liguria, in un anno denunciati oltre 30mila casi di truffa e furto

Sono quasi 31mila i casi di furto e truffe denunciati in Liguria in un anno. Il dato emerge dal report diffuso dal Garante per la tutela delle vittime di reato che fa riferimento al periodo compreso tra il primo luglio 2024 e il 30 giugno 2025. Tra i casi di furto rientrano quelli da un’auto, il furto di oggetti dall’abitazione, borseggi, i portafogli rubati di nascosto in autobus o nei negozi, il furto con violenza o minaccia. Tra i casi di truffa rientrano i finti contratti, le finte vendite online e raggiri per farsi consegnare soldi o altri beni. A Genova sono stati denunciati 17.181 casi, a Imperia 3.263, a Savona 4.355 e alla Spezia 2.732. Per un totale di 30.878 denunce. In Liguria dunque si registrano 84 denunce al giorno, solo a Genova (e area metropolitana) si parla di 47 casi al giorno.

Criminalità Organizzata

Totale 52 casi nelle quattro province. Genova 45 (Art. 416: 29, 416 bis: 16), Imperia 2, La Spezia 11, Savona 4.​

Omicidi e Lesioni Colpose

Totale 1.474 casi nelle quattro province. Genova 727 (inclusi 28 omicidi stradali), Imperia 19, La Spezia 273, Savona 241. Per quanto riguarda gli omicidi se ne registrano 6 a Genova, 5 alla Spezia, uno a Savona e zero a Imperia

.​ Per quanto riguarda le denunce per (Preterintenzionali): Genova 10, Imperia 3, La Spezia 4, Savona 9.​

Omicidio colposo infortunio lavoro (Art. 589 c.2) : Genova 5, Imperia 13, La Spezia 0, Savona 0.​

Lesioni colpose gravi/gravissime infortunio lavoro (Art. 590 c.3) : Genova 80, Imperia 0, La Spezia 0, Savona 19.​

Omicidio stradale (Art. 589 bis) : Genova 28, Imperia 0, La Spezia 7, Savona 14.​

Lesioni colpose gravissime stradali (Art. 590 bis c.1): Genova 22, Imperia 44, La Spezia 24, Savona 63.​

Totale per provincia: Genova 727, Imperia 19 (ma lesioni stradali 44?), La Spezia 273, Savona 241.​

Altre Tipologie Principali

Abusi Autorità e Tortura

Totale 40 casi. Genova 16, Imperia 0, La Spezia 19, Savona 5.​

Stalking e Pornografia

Stalking (Art. 612 bis): Genova 337, Imperia 17, La Spezia 82, Savona 92. Pornografia (es. Art. 600 ter/quater): Genova 124+, Imperia 32, La Spezia 5, Savona 4.​

Stupefacenti

Reati Art. 73 DPR 309/90: Genova 1051, Imperia 224, La Spezia 181, Savona 285.​

Reati contro il Patrimonio

Totale 5.291 casi. Genova 3.085 (furti Art. 624: 11.850), Imperia 254, La Spezia 350, Savona 1.185 (furti Art. 624: 1.725).