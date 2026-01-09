Incidente mortale a Pontedecimo, pedone ucciso da un camion

Incidente mortale questa mattina a Pontedecimo. Poco prima delle 12, un uomo di 54 anni - si chiamava Maurizio Perrone - è stato travolto da un camion con rimorchio tra via del Canto e via Natale Gallino mentre attraversava la strada sulle strisce. Nonostante l'intervento immediato dei soccorsi, per l'uomo non c'è stato nulla da fare.



L’uomo è stato urtato dal muso del veicolo ed è rimasto schiacciato sotto la motrice: è morto sul colpo. Sono in corso gli accertamenti da parte della sezione infortunistica della polizia locale guidata da Roberto Rogna per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente; al momento non si sa chi avesse il verde al semaforo al momento dell’impatto. Secondo una testimone il veicolo era al centro strada con il verde e si sarebbe fermato un attimo per decidere quale direzione prendere e - sempre secondo la ricostruzione della passante - sembra che il pedone gli sia andato davanti quasi al centro dell'incrocio.

Si tratta del primo incidente stradale mortale del 2026 sulle strade della Liguria.

Sul posto la Croce Azzurra di Borzoli, l'automedica Golf 2. Allertati anche i vigili del fuoco di Genova. Forti ripercussioni sulla viabilità del quartiere, il traffico risulta bloccato in via Gallino e nelle strade limitrofe.

Strada di Santa Marta riaperta per evitare isolamento

Bloccata la strada per raggiungere le località di Campomorone, Isoverde e Ceranesi: per l'occasione è stata temporaneamente riaperta la strada provinciale 4 nel tratto di Santa Marta.