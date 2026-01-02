Sampdoria, ecco Martinelli: dalla Fiorentina il rinforzo in porta

Tommaso Martinelli in arrivo alla Sampdoria

Sampdoria scatenata sul mercato di gennaio. Definito nelle ultime ore l'arrivo in prestito secco dalla Fiorentina di Tommaso Martinelli, 19 anni, portiere di proprietà della Fiorentina che in questa stagione ha giocato 2 volte in Conference League e che - a livello giovanile - vanta anche un'ampia esperienza in nazionale. Un estremo difensore di talento e di prospettiva che arriva alla Sampdoria per giocarsi le chanches di giocare titolare, o comunque giocarsi il posto con Ghidotti, in un campionato complicato come quello di Serie B. Nel reparto si annuncia l'uscita dalla Samp di Coucke: il belga è stata una delle delusioni dell'ultimo mercato estivo.

Il "quinto elemento"

Martinelli è di fatto la quinta operazione in entrata della Sampdoria che ha già chiuso per altri quattro giocatori che domani sosterranno le visite mediche a Genova e che domenica si alleneranno per la prima volta a Bogliasco nella squadra guidata dal tandem Gregucci-Foti: si tratta di Salvatore Esposito, Brunori, Begic e Mitoglu. I cinque giocatori saranno già disponibili per la gara di sabato prossimo, 10 gennaio, ad Avellino, alla ripresa del campionato di Serie B.