Sport

Torna alla homepage

Sampdoria, ecco Martinelli: dalla Fiorentina il rinforzo in porta

Il giovane portiere ha 19 anni, arriva in prestito secco dai viola: un'alternativa di prospettiva a Ghidotti
1 minuto e 1 secondo di lettura
di Marco Bisacchi
Un ragazzo in tuta viene intervistatoTommaso Martinelli in arrivo alla Sampdoria

Sampdoria scatenata sul mercato di gennaio. Definito nelle ultime ore l'arrivo in prestito secco dalla Fiorentina di Tommaso Martinelli, 19 anni, portiere di proprietà della Fiorentina che in questa stagione ha giocato 2 volte in Conference League e che - a livello giovanile - vanta anche un'ampia esperienza in nazionale. Un estremo difensore di talento e di prospettiva che arriva alla Sampdoria per giocarsi le chanches di giocare titolare, o comunque giocarsi il posto con Ghidotti, in un campionato complicato come quello di Serie B. Nel reparto si annuncia l'uscita dalla Samp di Coucke: il belga è stata una delle delusioni dell'ultimo mercato estivo.

Il "quinto elemento"

Martinelli è di fatto la quinta operazione in entrata della Sampdoria che ha già chiuso per altri quattro giocatori che domani sosterranno le visite mediche a Genova e che domenica si alleneranno per la prima volta a Bogliasco nella squadra guidata dal tandem Gregucci-Foti: si tratta di Salvatore Esposito, Brunori, Begic e Mitoglu. I cinque giocatori saranno già disponibili per la gara di sabato prossimo, 10 gennaio, ad Avellino, alla ripresa del campionato di Serie B.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

ARTICOLI CORRELATI

Un calciatore della nazionale italiana seduto su un campo di calcio
Venerdì 02 Gennaio 2026

La Sampdoria cala il poker: Esposito, Brunori, Begic e Mitoglu

Domani le visite mediche, domenica i primi allenamenti a Bogliasco: i quattro neo innesti di mercato già disponibili per la gara del 10 gennaio ad Avellino. Vicino anche Martinelli, il giovane portiere della Fiorentina
Un ragazzo sorridente
Mercoledì 31 Dicembre 2025

Sampdoria, il colpo a sorpresa è Mitoglu. In arrivo anche Begic

Il difensore greco ex Aek Atene prelevato dai blucerchiati a parametro zero, l'esterno sinistro sloveno proviene dal Parma. Altri due innesti dopo Esposito e Brunori: quattro nuovi giocatori annunciati a Bogliasco ai primi di gennaio
Un uomo con la barba
Martedì 30 Dicembre 2025

Sampdoria: squalificati Foti e Pozzi ad Avellino. Ma ci saranno Brunori e Esposito

Le decisioni del giudice sportivo dopo il movimentato match con la Reggiana. In Irpinia ci saranno i primi due innesti di mercato, vicino anche Begic del Parma: biglietti solo ai tesserati per i tifosi residenti in provincia di Genova

TAGS