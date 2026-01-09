Si lancia dal balcone per sfuggire al marito, così si è salvata Valentina. L'uomo è in carcere

Continuano le indagini per ricostruire nel dettaglio quello che è accaduto in un appartamento di Ventimiglia, dove una donna, Valentina, si è calata dal terrazzo di casa per sfuggire alla furia del marito. L'uomo, Modesto S., di 65 anni, è stato arrestato e si trova ora in carcere a Sanremo con l'accusa di tentato omicidio.

A dare l'allarme sono stati i vicini di casa

Tutto è iniziato quando i vicini di casa hanno sentito le urla dell'uomo che minacciava la donna di ammazzarla. Nel giro di qualche minuto, la donna ha tentato di scappare calandosi dal terrazzo, aggrappandosi a un cavo. Durante la discesa però, la donna è caduta, riportando diverse gravi ferite.

Non era la prima lite tra i due coniugi

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Ventimiglia, che hanno arrestato l'uomo per tentato omicidio. Dai primi accertamenti è emerso un grave quadro: non sarebbe la prima lite tra i due coniugi, diventati spesso anche violenti. La donna è stata soccorsa dal 118 e trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona, dove è ora ricoverata.