Operazione “Domino”, il Capo della polizia a Genova: il commento del Siap

A Genova visita del capo della polizia, il prefetto Vittorio Pisani, per ringraziare personalmente gli investigatori della Digos e della Guardia di Finanza che hanno condotto l’operazione “Domino”. Pisani è atteso in Questura intorno alle 11, accompagnato dal direttore del Servizio per il contrasto dell’estremismo e terrorismo esterno nonchè ex dirigente della Digos genovese, Riccardo Perisi. Al centro della visita il plauso per l’attività investigativa che ha portato ai nove arresti e ai sequestri per oltre 7 milioni di euro.

Dopo la visita il commento del Siap (Sindacato italiano appartenenti polizia): "La presenza del Capo della Polizia a Genova, in occasione della rilevante operazione della DIGOS contro la rete di finanziamento a Hamas, è un segnale concreto di attenzione verso il lavoro delle donne e degli uomini della Polizia di Stato. Nel corso della visita ha incontrato il SIAP, rappresentato dall’esponente genovese della Segreteria Nazionale Roberto Traverso. Al di là delle strumentalizzazioni politiche che aumentano sempre più l’esposizione della categoria, ricordiamo che è legittimo manifestare in modo democratico, ma ogni deriva finisce per ricadere sulle forze di polizia. Genova ha una storia profondamente democratica, anche per ciò che attiene alle dinamiche del movimento democratico dei Poliziotti e delle Poliziotte, per questo chiediamo rispetto, tutela e autentico coordinamento anche per ciò che attiene alle risorse, perché lo Stato deve unire le forze e non dividerle".