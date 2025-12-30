Liguria Regione Europea dello Sport, il 12 gennaio la festa al Carlo Felice

Si chiuderà con un evento speciale il 12 gennaio prossimo sul palco del Carlo Felice di Genova "Liguria 2025 - Regione Europea dello Sport". Ad andare in scena sarà il "Teatro dei Campioni" che vedrà tra gli ospiti sportivi come Gianluigi Buffon, Stefania Belmondo, Jury Chechi negli anelli, Antonio Rossi, Marta Bassino fino al grande tennista ligure Fabio Fognini, a cui verrà consegnata la Croce di San Giorgio, la massima onorificenza che la Regione attribuisce a cittadini italiani o stranieri che si siano distinti per particolari meriti di valore culturale, sociale o morale.

I campioni racconteranno al pubblico la loro storia e le loro esperienze nelle varie discipline in una serata che partirà alle 17.30 con ingresso gratuito previa prenotazione. "La nomina della Liguria a Regione europea dello sport 2025 ha generato un anno straordinario per lo sport e il movimento ligure - commentano il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l'assessore allo Sport Simona Ferro -. Dodici mesi in cui la nostra regione ha visto decine di eventi e appuntamenti di grandissimo rilievo, dagli Europei di scherma al grande rugby allo stadio Ferraris di Genova".

Eventi che hanno permesso alla Liguria di essere nominata da Aces "la 'Best european region of sport', certificando l'impegno e la qualità delle politiche messe in campo dalla Regione per il mondo dello sport-spiegano Bucci e Ferro-. Hanno infine senza dubbio contribuito a questo riconoscimento gli interventi su impianti e aree attrezzate per la cifra record di 11 milioni di euro. Il 12 gennaio celebriamo tutto questo, e lo facciamo con alcuni dei nomi più importanti della storia dello sport del nostro Paese, con un occhio di riguardo alla Liguria, che continua a regalare soddisfazioni e imprese ai colori azzurri".