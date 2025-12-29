Schianto auto-scooter in via De Gaspari: un ferito

Incidente stradale poco dopo le 19 in via De Gaspari nel quartiere genovese di Albaro. Per cause ancora in fase di accertamento un'auto e uni scooter si sono scontrati. Ad avere la peggio la persona a bordo del mezzo a due ruote. Sul posto immediato l'intervento del personale sanitario che ha prestato le prime cure al ferito. L'incidente è avvenuto poco dopo le piscine.