Schianto tra auto a Savignone: due feriti

Nel primo pomeriggio i vigili del fuoco di Busalla sono accorsi in via Rognoli a Savignone, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture. I due occupanti sono usciti autonomamente e sono stati trasportati in ospedale dai militi del 118. Per loro ferite limitate.

I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi ed il recupero di quello rimasto in bilico.