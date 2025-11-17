Sport

Sampdoria, è già mercato. Ritorno di fiamma per De Luca

Settimana lunga per i blucerchiati, dopo la pausa di campionato. Lunedì prossimo la sfida di Marassi con la Juve Stabia. Intanto mercoledì Attilio Lombardo è ospite del festival "Orientamenti"
di Marco Bisacchi
Un uomo seduto parla in una conferenzaManuel De Luca, attaccante della Cremonese

Settimana lunga, anzi lunghissima per la Sampdoria. Dopo la pausa per gli impegni delle nazionali i blucerchiati saranno gli ultimi a scendere in campo nel prossimo turno del campionato di Serie B, lunedì sera (ore 20,30) al Ferraris contro la Juve Stabia. La ripresa degli allenamenti è fissata per domani mattina a Bogliasco, col lavoro del neo preparatore atletico Ferrini volto a ricaricare le pile a una squadra che ha bisogno di recuperare i giocatori rimasti ai box nelle ultime settimane: verso il recupero Pafundi, Ricci e Pedrola, out Cuni almeno per un paio di settimane. Una settimana in più che può servire all'allenatore Salvatore Foti a trovare la giusta quadratura tattica, tecnica e mentale a una squadra palesemente in difficoltà e ultima in classifica nel campionato cadetto.

La lista della spesa

Una settimana in cui però i blucerchiati guardano con attenzione a quelle che saranno le prossime mosse sul mercato di gennaio, da cui i blucerchiati attendono rinforzi un po' in tutti i reparti soprattutto tra difesa e attacco. In avanti torna di moda Manuel De Luca, in maglia blucerchiata due stagioni fa con Pirlo allenatore e attualmente fuori lista alla Cremonese: in estate era stata un'idea calda, negli ultimi giorni di mercato, ma alla fine il giocatore aveva preferito restare in grigiorosso. Sempre dalla Cremonese tornano d'attualità i nomi di Valoti a centrocampo e di Sernicola in difesa: due giocatori che in questo momento non stanno trovando spazio in Serie A e che potrebbero rilanciarsi in blucerchiato. La Samp starebbe seguendo anche altre profili, come l'attaccante Caso del Modena o il centrocampista Mazzitelli del Como (attualmente in prestito al Cagliari): il mercato di gennaio è però ancora molto lontano, da qui a Natale è necessario fare punti per provare a uscire dalla zona pericolo del campionato. 

Lombardo mercoledì a "Orientamenti"

Attilio Lombardo, da poco tornato nella Sampdoria all'interno dello staff tecnico di Foti e grande bandiera blucerchiata, sarà ospite del "Festival Orientamenti" mercoledì alle 18 presso la Sala Levante dei Magazzini del Cotone al Porto Antico di Genova. Un incontro in cui "Popeye" racconterà ai giovani la sua esperienza da calciatore e allenatore. 

