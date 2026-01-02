Tunnel subportuale, il ministero: "Ok al progetto esecutivo, ora il bando di gara"

"Con l’adozione del Decreto ministeriale n. 1/2026 è stato approvato il progetto esecutivo del Tunnel Subportuale di Genova. Un passaggio decisivo che consente da oggi la pubblicazione della gara pubblica e l’avvio concreto della fase realizzativa dell’opera". Così in una nota il ministero dei Trasporti in riferimento alla realizzazione del tunnel subportuale di Genova. In questi anni il costo dell'opera è più volte salito, dagli iniziali 700 milioni agli attuali un miliardo e 129 milioni.

No al tunnel subportuale fino a che siamo in tempo

Un'opera che porta con sé diversi dubbi. Alla Foce diverse realtà hanno manifestato preoccupazione per le conseguenze del cantiere. Primocanale in questi mesi ha portato avanti un approfondimento legato all'impatto che i lavori avranno nelle aree interessate. Il vice commissario dell’opera Carlo De Simone a Primocanale ha parlato del progetto spiegando che per quanto riguarda la gara d'appalto gli studi effettuati hanno evidenziato "che ci saranno soggetti interessati”.

Il ministero dei Trasporti spiega che con il via libero al decreto ministeriale "si mantiene l’impegno assunto con la città e il territorio, trasformando un progetto atteso da anni in un intervento finalmente cantierabile, nel segno dello sviluppo, della sostenibilità e della competitività del sistema genovese". Secondo le tempistiche l'opera dovrebbe essere realizzata e pronta nel 2031. Secondo il cronoprogramma pubblicato sul sito Aspi dal momento dell'avvio dello scavo della prima canna ci vorranno quattro anni.

Il progetto del tunnel subportuale

A novembre il Comune di Genova ha dato il via libera alla modifica del piano urbanistico comunale che ha spostato più verso Nord l'uscita e l'ingresso del tunnel dal lato della Foce. Durante la commissione che si è svolta nella sede storica dell'Aci l'11 novembre è emerso come il progetto del tunnel preveda la demolizione della sopraelevata. Una scelta che ha scatenato non poche polemiche. La decisione di realizzare il tunnel subportuale venne presa dalle istituzioni, nazionali e locali, come risarcimento da parte di Autostrade per l'Italia dei danni causati dal crollo di ponte Morandi. L'accordo è stato stipulato il 14 ottobre 2021 tra Autostrade per l'Italia, la Regione Liguria all'epoca guidata da Giovanni Toti, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale che aveva come presidente Paolo Emilio Signorini e il Comune di Genova con l'allora sindaco Marco Bucci. Al governo c’era Mario Draghi con il ministro Enrico Giovannini a capo del dicastero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili.

Ad oggi non sono ancora arrivati documenti ufficiali dello sfratto. Entro novembre del 2026, così come emerso durante l'ultima commissione, gli spazi dovrebbero essere liberati. Sempre entro il 2026 dovrebbe arrivare il bando di gara con l'assegnazione dei lavori per la realizzazione del tunnel. Nel 2024 è già partito un cantiere zero, ma si tratta di opere propedeutiche. Ma sull'opera pende il problema dei costi: si era partiti da 700 milioni, pochi mesi dopo erano già saliti a 900 milioni e ad agosto in Comune la sindaca di Genova Silvia Salis ha spiegato che "Aspi ha annunciato un ulteriore aumento dei costi di realizzazione del tunnel subportuale di Genova arrivato a costare oggi oltre un miliardo e 129 milioni".