Chiarezza, un viaggio senza ansia, la sensazione di essere al posto giusto
I buoni pasto elettronici, deducibili al 100% per l’azienda, zero contributi Inps, Iva detraibile
Una routine che non mi faccia scadere l'abbonamento in palestra
La macchinetta del caffè e il microonde in redazione
Vendere quella cosa e tornare felice
Aumentare il traffico organico del sito del 30% dominando nella discovery algoritmica del 2026
Dare agli altri qualche abbraccio e qualche sorriso e riceverne di sinceri
Scrivere finalmente quel libro
Ridere e ridere e ridere ancora (come diceva la canzone)
Comprare una casa almeno su quattro ruote
Comprarmi una casa
Imparare a dire NO più forti a ingiustizie e disparità e a chi le promuove
Più coraggio e meno sensi di colpa (sono insieme perché vanno di pari passo)
Più chiarezza
Vedere sempre quel puntino, almeno una volta giorno
Diventare giornalista professionista
Imparare a rallentare, selezionare e concentrarmi sulle cose importanti
Avere più tempo per creatività e sport
Trovare storie, persone, momenti in grado di regalare curiosità, fiducia ed entusiasmo
Fare spazio a un obiettivo vero, anche uno solo
Avere coraggio di essere se stessi
Organizzare il tempo, non la vita
Continuare a mettere in atto i miei propositi
Prendendo spunto da una bellissima idea del settimanale Internazionale anche la redazione, gli operatori e gli altri dipendenti di Primocanale hanno espresso i propri auspici per il nuovo anno. Un gioco, ma anche uno spunto di riflessione connaturato all'avvicinarsi del nuovo anno. E un modo di porgere a tutti gli auguri per il nuovo anno.
E voi, nostri lettori e spettatori, cosa chiedete al 2026?
La Redazione di Primocanale
Al 2026 chiediamo: poter comprare casa (anche su 4 ruote), più coraggio e la macchinetta del caffè
Buon anno di cuore a tutti i nostri lettori