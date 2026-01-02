Al 2026 chiediamo: poter comprare casa (anche su 4 ruote), più coraggio e la macchinetta del caffè

Chiarezza, un viaggio senza ansia, la sensazione di essere al posto giusto

I buoni pasto elettronici, deducibili al 100% per l’azienda, zero contributi Inps, Iva detraibile



Una routine che non mi faccia scadere l'abbonamento in palestra

La macchinetta del caffè e il microonde in redazione

Vendere quella cosa e tornare felice

Aumentare il traffico organico del sito del 30% dominando nella discovery algoritmica del 2026

Dare agli altri qualche abbraccio e qualche sorriso e riceverne di sinceri

Scrivere finalmente quel libro



Ridere e ridere e ridere ancora (come diceva la canzone)

Comprare una casa almeno su quattro ruote

Comprarmi una casa

Imparare a dire NO più forti a ingiustizie e disparità e a chi le promuove

Più coraggio e meno sensi di colpa (sono insieme perché vanno di pari passo)

Più chiarezza

Vedere sempre quel puntino, almeno una volta giorno

Diventare giornalista professionista

Imparare a rallentare, selezionare e concentrarmi sulle cose importanti

Avere più tempo per creatività e sport

Trovare storie, persone, momenti in grado di regalare curiosità, fiducia ed entusiasmo

Fare spazio a un obiettivo vero, anche uno solo

Avere coraggio di essere se stessi

Organizzare il tempo, non la vita

Continuare a mettere in atto i miei propositi

Prendendo spunto da una bellissima idea del settimanale Internazionale anche la redazione, gli operatori e gli altri dipendenti di Primocanale hanno espresso i propri auspici per il nuovo anno. Un gioco, ma anche uno spunto di riflessione connaturato all'avvicinarsi del nuovo anno. E un modo di porgere a tutti gli auguri per il nuovo anno.

E voi, nostri lettori e spettatori, cosa chiedete al 2026?

La Redazione di Primocanale