De Rossi: “Il ko di Roma è alle spalle. Col Pisa tornerà il Genoa da battaglia”

Ritrovare lo spirito da Grifone, quello che a fine anno a Roma non è mai arrivato. Lo sa bene il Genoa, lo conferma Daniele De Rossi alla vigilia di un match contro il Pisa che definire delicato è il minimo.

“Dopo la partita dell’altra sera all’Olimpico – spiega il tecnico dei rossoblù nella conferenza pre gara – ci siamo detti le cose in faccia, fino in fondo. Tutti hanno condiviso tutto sull’analisi, sviscerando ogni aspetto. Voltiamo pagina. Grande rispetto per il Pisa, squadra molto disciplinata, che anche quando ha perso ha giocato bene, mettendo in difficoltà gli avversari di turno”.

Servirà un Genoa diverso rispetto a Roma, quello della striscia positiva di risultati, ad esempio. De Rossi non ha dubbi: “Servirà la fame del secondo tempo contro il Verona. Vero, abbiamo perso le ultime tre partite, però contro Inter e Atalanta ce la siamo giocata. Dobbiamo immediatamente rientrare nel nostro abito, ritrovando l’attitudine ai duelli, non dimenticandoci di provare a proporre un calcio sempre piacevole”.

In porta rientra Leali. Per lui periodo complicato

“Ricopre un ruolo delicato, come tutti i portieri. Lo vedo sereno anche in questo periodo. Quando qualcuno lo critica, dico che gli errori li commettiamo tutti, nessuno escluso. Mi sento di dire che Nicola ha la stima di tutti, ha fatto ottime cose. Col Cagliari ci ha salvato, idem nella partita contro il Verona”.

Ekuban, Ekhator, Colombo, in tre per una maglia.

“Deciderò all’ultimo, in base a mille fattori, come sempre considerando anche le caratteristiche dell’avversario di turno. Ribadisco che sono molto soddisfatto del parco attaccanti che ho a disposizione. E mi fa particolarmente piacere la direzione che sta prendendo Ekhator, sia negli allenamenti che nella vita quotidiana".

Davanti un mese di calciomercato

Oggi si apre un intero mese di calciomercato. Come può un allenatore “proteggere” i suoi giocatori dalle mille voci destinate a circolare? De Rossi come al solito è molto diretto.

“Essendo sempre e comunque onesto nei confronti di questi ragazzi. Dire la verità, non affermare mai cose che magari domani ti possono tornare contro. Sarà un mese complicato per tutti, ma vi assicuro che in questo periodo io con Lopez parlerò di mercato al 10%, per il restante 90% per me sarà solo campo. Su quel che serve a questa squadra ho le idee chiare. Qualsiasi allenatore pensa sempre come poter migliorare la sua rosa. Ovviamente non posso dare nemmeno indizi. Questa è l’idea di partenza, poi nel corso di questo mese i pensieri possono anche modificarsi in base a quanto può succedere fuori dal nostro ambiente”.