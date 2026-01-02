Strage in Svizzera, l'ospedale Villa Scassi pronto a ricevere fino a 4 ustionati

L'ospedale Villa Scassi di Genova è pronto a fare la propria parte nell'ambito delle operazioni di soccorso in Svizzera per la tragedia avvenuta in località Crans-Montana nella notte di Capodanno. Il Centro Grandi Ustionati dell'ospedale potrebbe prendere in cura fra le 2 e le 4 persone rimaste gravemente ferite nell'esplosione in cui ad oggi circa 40 persone hanno perso la vita. I primi pazienti potrebbero già arrivare domani,nella giornata di sabato. Preparativi ultimati anche per un eventuale soccorso in loco, la squadra medica dell'ospedale aspetta solo una decisione da parte della Protezione Civile Regionale.

"Siamo pronti sia ad andare sul luogo che a ricevere in struttura" - ha detto il dottor Giuseppe Perniciaro, direttore del Centro Grandi Ustionati dell'ospedale Villa Scassi - "Dalle notizie che ho, altro 6 ustionati dovrebbero arrivare in Italia, noi ci siamo e aspettiamo notizie dalla protezione civile e dalla regione." Continua Perniciaro: "Come Centro Ustionati mettiamo a disposizione quattro posti di terapia intensiva di base, quindi per ustionati intubati in coma farmacologico con ustioni gravi oltre il 20% del corpo, e otto posti di terapia sub-intensiva che vengono gestiti e attivati al bisogno. In casi d'emergenza si possono attivare dei posti in rianimazione".

Squadra pronta a partire per la Svizzera

Già pronta la squadra di base per l'intervento in Svizzera: "È composta da un rianimatore, due chirurghi specializzati in ustioni e un infermiere esperto: si tratta del team base europeo" - prosegue Perniciaro.

Preoccupano le esalazioni tossiche

"Spesso dietro ogni ustione possono esserci altri traumi: in questo caso i pazienti potrebbero presentare sintomi da schiacciamento, poiché se sono rimasti intrappolati potrebbero essersi saliti addosso l'un l'altro per cercare di scappare - spiega il direttore Perniciaro - "Tanti purtroppo hanno inalato i fumi provocato dal fuoco, non c'è niente di peggio per chi cura le ustioni: bastano due minuti in un ambiente chiuso che il polmone si blocca e non scambia più l'ossigeno e l'anidride carbonica".