Tra i sopravvissuti alla strage di Crans Montana un giovane genovese di soli 16 anni

Mentre l'Italia spera nel ritrovamento di Emanuele Galeppini, il 16enne genovese disperso dopo l'incendio al locale di Crans Montana, in Svizzera, un altro giovane di Genova, che quella sera era al bar Le Constellation per festeggiare il primo dell'anno, può riabbracciare la sua famiglia.

Le fiamme al piano di sopra

G. P. era nel locale - come tutti - per festeggiare l'inizio del 2026 con gli amici: quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi al piano superiore, intorno all'una e trenta di notte, lui si trovava al piano terra, al lato opposto dell'uscita, come ha raccontato a La Repubblica. Iniziate le urla, il 16enne si è alzato e, a fatica, è riuscito a uscire.

Il rogo è stato scatenato dalle candele scintillanti sulle bottiglie di champagne che hanno raggiunto il soffitto in legno. Scene di panico e terrore descritte dai testimoni, tra cui il giovanissimo, che ha raccontato la sua fuga precipitosa verso l'esterno tramite l'unica uscita, una scala angusta. Altri hanno rotto le finestre per riuscire a uscire in tempo, mentre molti dei loro amici sono rimasti intrappolati.

Il bilancio e i 6 dispersi

Sono almeno 47 i morti e 112 i feriti nell'incendio, 6 gli italiani dispersi e 13 in ospedale. Una 16enne italiana è ricoverata in coma all'ospedale di Zurigo mentre al Niguarda di Milano sono arrivate altre due 16enni e una donna di 30 anni in gravi condizioni.

Tra i dispersi c’è Emanuele Galeppini, 17enne di Genova trasferitosi con la famiglia a Dubai da ormai anni: l'ultima chiamata a mezzanotte, poi il nulla. C’è anche Giovanni Tamburi, 16 anni di Bologna. Manca anche Riccardo Minghetti, sedicenne romano e frequentatore abituale di Crans-Montana. E Chiara Costanzo, 16 anni, milanese, la cui famiglia ha sperato per ore che fosse ricoverata da qualche parte. Tutti adolescenti che avevano deciso di festeggiare il nuovo anno con gli amici al pub dei giovani.