Roberto Mancini nuovo mister dell'Al Sadd. Per ora niente ritorno alla Samp

Roberto Mancini nuovo allenatore dell'Al Sadd

Adesso è ufficiale: Roberto Mancini - ex ct della nazionale italiana e grande ex sampdoriano - è il nuovo allenatore dell'Al Sadd. Contratto di due anni e mezzo in Qatar per il Mancio, con ingaggio da 5 milioni a stagione. Nello staff anche Massimo Maccarone, che nel 2011 ha vestito da calciatore anche la maglia della Sampdoria.

Roberto Mancini - che la scorsa primavera aveva di fatto diretto l'operazione salvezza della squadra doriana affidata a uno staff di uomini di fiducia tra cui Evani, Lombardo e il ritorno del figlio Andrea (tutt'ora in società) nei panni di direttore sportivo - solo poche settimane fa aveva rilanciato la suggestione di voler un giorno chiudere la carriera alla Sampdoria. Per ora però la carriera del tecnico marchigiano va avanti all'estero. Dopo l'esperienza luci e ombre con la nazionale dell'Arabia Saudita e i rumors che lo hanno avvicinato negli ultimi mesi soprattutto alla Juventus (ma anche al Nottingham Forest in Inghilterra) ora per Mancini la ripartenza dal Qatar, campionato ricco ma poco interessante a livello tecnico. L'obiettivo dell'Al Sadd è quello di diventare competitivo nella Champions asiatica.

Qui Bogliasco: Pafundi migliora, Cuni out

Allenamento pomeridiano per la Sampdoria a Bogliasco, aspettando la ripresa del campionato fissata tra una decina di giorni - lunedì 24 novembre a Marassi con la Juve Stabia - dopo la pausa per gli impegni delle nazionali. Fuori causa in questo momento i soli Cherubini (domani per lui la sfida della nazionale Under 21 a Stettino con la Polonia) e Hadzikadunic che sabato sera sarà impegnato nella sfida tra Bosnia e Romania nelle qualificazioni mondiali.

Diversi punti interrogativi in infermeria per i blucerchiati. Pafundi è alle prese con una vecchia cicatrice dopo lo stop per la lesione al retto femorale della coscia sinistra del mese scorso, maturata proprio in Under 21. Il giocatore è stato sottoposto a un controllo da parte dell'Udinese (la società che è proprietaria del suo cartellino) e trapela un cauto ottimismo: potrebbe andare in panchina nella sfida coi campani. Si atttende l'esito dei nuovi controlli su Cuni, dopo lo stop muscolare dei giorni scorsi: si teme una lesione. Anche Ricci e Pedrola restano in forse.