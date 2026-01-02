Abbandona il suo cane legandolo a un palo: denunciato. L'animale portato al canile

Ha legato a un palo il suo cane e poi se ne è andato. L'animale è stato trovato dalla Polizia locale che ha immediatamente dato il via agli accertamenti per trovare il proprietario. La lettura del microchip ha consentito di individuare un uomo di circa 60 anni, residente in via Novella, a Genova.

L'uomo ha preso il treno convinto di abbandonarlo ai giardini di Quinto

L'uomo è stato inizialmente sentito come persona informata sui fatti e successivamente denunciato per il reato di abbandono di animali. Nel corso delle verifiche, l'individuo ha riferito agli operatori di aver preso un treno a Sestri Ponente e di essere sceso a Quinto con l'intenzione di abbandonare il cane nei giardini pubblici della zona. Tuttavia, a causa dell'elevata presenza di persone, avrebbe deciso di legare l'animale a un palo in Passo Pio Parma e allontanarsi. Il cane, fortunatamente in buone condizioni, è stato recuperato e affidato al canile, dove riceverà le cure necessarie e sarà avviato alle procedure previste per la sua tutela.

“Abbandonare un cane spiega l'assessora alla Sicurezza del Comune di Genova Arianna Viscogliosi- significa metterne seriamente a rischio la vita e creare un problema di sicurezza e di decoro urbano. L’episodio riaccende l’attenzione anche sull’importanza delle segnalazioni da parte dei cittadini per consentire interventi tempestivi a tutela degli animali e della collettività. Rivolgo un appello a tutte le cittadine e a tutti i cittadini: un animale non è un oggetto di cui liberarsi, ma un essere vivente che richiede responsabilità e cura. In caso di difficoltà esistono strumenti e servizi a cui rivolgersi, ma l’abbandono non è mai una soluzione”.