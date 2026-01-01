Buon anno di cuore a tutti i nostri lettori

Care lettori,
la Liguria è una terra forte e concreta, capace di affrontare le difficoltà senza perdere il senso di comunità e di futuro. Anche quest’anno avete dimostrato attenzione, spirito critico e partecipazione, valori fondamentali per un’informazione libera e responsabile.
È anche una regione che, troppo spesso, ha vissuto condizioni di isolamento che ne hanno limitato lo sviluppo e le opportunità. L’augurio per il nuovo anno è che la Liguria riesca finalmente a uscire da questo isolamento, che le infrastrutture e le grandi opere necessarie al territorio possano andare avanti con continuità e concretezza, e che il lavoro e gli investimenti contribuiscano a costruire un futuro più solido per tutti.
A nome di tutta la redazione, desidero ringraziarvi per la fiducia che continuate ad accordarci ogni giorno. Il nostro impegno è quello di raccontare la realtà con serietà, indipendenza e attenzione ai territori, dando voce alle persone e alle sfide che ci attendono. Buon anno di cuore.
IL COMMENTO
