Sport

Torna alla homepage

Sampdoria: Bertelli dà l'addio, Ferrini nuovo preparatore atletico

Allenamento a Bogliasco: tra i blucerchiati nuovo stop di Ferrari per un risentimento muscolare
2 minuti e 44 secondi di lettura
di Marco Bisacchi
Un uomo con la maglia della nazionale italianaFranco Ferrini, nuovo preparatore atletico della Samp

L'allenatore blucerchiato Salvatore Foti - nella conferenza sfogo post Venezia - aveva fatto riferimento anche a una condizione fisica tutt'altro che ottimale da parte della Sampdoria, oggi ultima nel campionato di Serie B. L'avvicendamento nel ruolo di preparatore atletico però non sarebbe legato a una scelta tecnica bensì a una scelta per motivi personali da parte del professor Paolo Bertelli, che ha deciso di dimettersi. Al suo posto la Sampdoria si affiderà ora al professor Franco Ferrini, reduce dall'ultima esperienza al fianco di Spalletti in nazionale.

Bertelli una perdita pesante 

Bertelli non è una perdita di poco conto per la Sampdoria, vista la sua esperienza. L'anno scorso ebbe un ruolo centrale soprattutto a fine stagione, tra maggio e giugno, nel preparare al meglio la squadra all'epoca guidata da Evani e Lombardo per i playout giocati una mese dopo la fine del campionato, vinti contro la Salernitana.

Ferrini "ex" di Mourinho e Spalletti

Anche Ferrini però ha un curriculum di tutto rispetto: ha un passato anche nell'Inter tra il 2009 e il 2011 dove ha lavorato con Mourinho (com'è noto Foti è stato vice dello "Special One" a Roma e Fenerbahce), in nerazzurro poi è tornato nel 2017 con Spalletti, allenatore che poi ha ritrovato anche nella recente esperienza - dal 2023 al 2025 - come commissario tecnico della nazionale. 

Ad oggi comunque il problema vero della Sampdoria - come testimonia anche la gara comunque in crescendo di Venezia (primo tempo da dimenticare, un po' meglio la ripresa) o le cose buone fatte vedere nei secondi tempi con Frosinone e Empoli - non sembra essere la condizione fisica. Tutto è migliorabile, certo, ma questa squadra (e soprattutto questa società, basti pensare al mercato di gennaio) devono pensare a ben altri problemi. 

Il comunicato del club

Questo il comunicato ufficiale della Sampdoria. "L’U.C. Sampdoria comunica che il professor Paolo Bertelli ha rassegnato le proprie dimissioni dal ruolo di responsabile della preparazione atletica della prima squadra. La società ringrazia il professor Bertelli per la professionalità, l’impegno e la dedizione dimostrati durante il periodo trascorso a Genova, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera. L’U.C. Sampdoria annuncia contestualmente l’ingresso, con il medesimo ruolo, del professor Franco Ferrini all’interno dello staff tecnico guidato da Angelo Gregucci. Il professor Ferrini, che vanta una solida esperienza nel campo della preparazione atletica professionistica, inizierà fin da subito a collaborare con il gruppo squadra".

Qui Bogliasco: risentimento per Ferrari

Intanto proseguono gli allenamenti della Sampdoria aspettando la gara di lunedì 24 novembre a Marassi (ore 20,30) con la Juve Stabia. Risentimento muscolare per Alex Ferrari, non nuovo - in carriera - a problemi fisici: la situazione verrà valutata ora giorno per giorno. Cauto ottimismo sul ritorno tra i convocati di Pafundi,  spiragli per il recupero di Cuni alle prese con uno stop muscolare al flessore che non sembra preoccupare (servirà però un ulteriore controllo di sicurezza), sta migliorando Ricci dal problema al polpaccio (anche lui potrebbe essere convocato coi campani) lavorando parzialmente coi compagni in questi giorni, mentre si aspettano buone nuove anche sul fronte Pedrola visto che gli esami, dopo lo stop di Empoli, hanno escluso preoccupazioni per lo spagnolo. 

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

ARTICOLI CORRELATI

Un uomo mostra una maglia in mezzo a due arabi
Giovedì 13 Novembre 2025

Roberto Mancini nuovo mister dell'Al Sadd, Sampdoria sempre lontana

L'ex ct azzurro riparte dal ricco campionato del Qatar. Solo poche settimane fa aveva rilanciato l'idea di un ritorno - a fine carriera - in blucerchiato
Un uomo sorridente
Mercoledì 12 Novembre 2025

Addio Garritano, fu il bomber "Rock'n roll" della Samp di Ulivieri

L'ex attaccante blucerchiato si è spento a 69 anni nella sua Cosenza. Aveva vinto lo scudetto col Torino nel 1976, era malato da tempo di leucemia
Un uomo seduto
Mercoledì 12 Novembre 2025

Caso Iene-Samp, la Figc archivia l'indagine Silvani. Ma l'imbarazzo resta

La trasmissione tv raccontò di pressioni e richieste economiche per il tesseramento di un giovane calciatore: il dirigente ha rescisso il contratto col club blucerchiato dopo la sospensione di giugno. La stessa Samp si dice "soddisfatta" dalla decisione
Una formazione della Sampdoria in maglia bianca
Martedì 11 Novembre 2025

Sampdoria, faccia a faccia a Bogliasco tra Foti e la squadra

Ripresa degli allenamenti per i blucerchiati, lungo confronto tra lo staff tecnico e i calciatori. Pafundi ancora out, si fermano Riccio e Cuni.
Tre uomini sorridono
Lunedì 10 Novembre 2025

Sampdoria, l'ora più buia. E la società è assente

Blucerchiati ultimi in B, silenzio assordante di Tey, Manfredi e Walker. Le parole di Foti per dare una scossa a una squadra e a un ambiente che rischia già di rassegnarsi alla C

TAGS