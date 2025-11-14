Sampdoria: Bertelli dà l'addio, Ferrini nuovo preparatore atletico

Franco Ferrini, nuovo preparatore atletico della Samp

L'allenatore blucerchiato Salvatore Foti - nella conferenza sfogo post Venezia - aveva fatto riferimento anche a una condizione fisica tutt'altro che ottimale da parte della Sampdoria, oggi ultima nel campionato di Serie B. L'avvicendamento nel ruolo di preparatore atletico però non sarebbe legato a una scelta tecnica bensì a una scelta per motivi personali da parte del professor Paolo Bertelli, che ha deciso di dimettersi. Al suo posto la Sampdoria si affiderà ora al professor Franco Ferrini, reduce dall'ultima esperienza al fianco di Spalletti in nazionale.

Bertelli una perdita pesante

Bertelli non è una perdita di poco conto per la Sampdoria, vista la sua esperienza. L'anno scorso ebbe un ruolo centrale soprattutto a fine stagione, tra maggio e giugno, nel preparare al meglio la squadra all'epoca guidata da Evani e Lombardo per i playout giocati una mese dopo la fine del campionato, vinti contro la Salernitana.

Ferrini "ex" di Mourinho e Spalletti

Anche Ferrini però ha un curriculum di tutto rispetto: ha un passato anche nell'Inter tra il 2009 e il 2011 dove ha lavorato con Mourinho (com'è noto Foti è stato vice dello "Special One" a Roma e Fenerbahce), in nerazzurro poi è tornato nel 2017 con Spalletti, allenatore che poi ha ritrovato anche nella recente esperienza - dal 2023 al 2025 - come commissario tecnico della nazionale.

Ad oggi comunque il problema vero della Sampdoria - come testimonia anche la gara comunque in crescendo di Venezia (primo tempo da dimenticare, un po' meglio la ripresa) o le cose buone fatte vedere nei secondi tempi con Frosinone e Empoli - non sembra essere la condizione fisica. Tutto è migliorabile, certo, ma questa squadra (e soprattutto questa società, basti pensare al mercato di gennaio) devono pensare a ben altri problemi.

Il comunicato del club

Questo il comunicato ufficiale della Sampdoria. "L’U.C. Sampdoria comunica che il professor Paolo Bertelli ha rassegnato le proprie dimissioni dal ruolo di responsabile della preparazione atletica della prima squadra. La società ringrazia il professor Bertelli per la professionalità, l’impegno e la dedizione dimostrati durante il periodo trascorso a Genova, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera. L’U.C. Sampdoria annuncia contestualmente l’ingresso, con il medesimo ruolo, del professor Franco Ferrini all’interno dello staff tecnico guidato da Angelo Gregucci. Il professor Ferrini, che vanta una solida esperienza nel campo della preparazione atletica professionistica, inizierà fin da subito a collaborare con il gruppo squadra".

Qui Bogliasco: risentimento per Ferrari

Intanto proseguono gli allenamenti della Sampdoria aspettando la gara di lunedì 24 novembre a Marassi (ore 20,30) con la Juve Stabia. Risentimento muscolare per Alex Ferrari, non nuovo - in carriera - a problemi fisici: la situazione verrà valutata ora giorno per giorno. Cauto ottimismo sul ritorno tra i convocati di Pafundi, spiragli per il recupero di Cuni alle prese con uno stop muscolare al flessore che non sembra preoccupare (servirà però un ulteriore controllo di sicurezza), sta migliorando Ricci dal problema al polpaccio (anche lui potrebbe essere convocato coi campani) lavorando parzialmente coi compagni in questi giorni, mentre si aspettano buone nuove anche sul fronte Pedrola visto che gli esami, dopo lo stop di Empoli, hanno escluso preoccupazioni per lo spagnolo.