Sampdoria, nessun attaccante last minute. Belotti e De Luca sfumano

Il calcio mercato estivo della Sampdoria si chiude senza l'arrivo last minute di un nuovo attaccante. Nell'ultima giornata della sessione estiva il club blucerchiato ha inseguito a lungo sia Andrea Belotti del Como sia Manuel De Luca della Cremonese ma non è riuscito a trovare il rinforzo in extremis.

Niente Belotti, va a Cagliari

Per il "Gallo" - al di là del difficile incastro da trovare col club lariano per il suo ingaggio alto (2,7 milioni) - si sono registrati contatti fitti nel corso del pomeriggio ma poco prima del gong delle 20 l'inserimento del Cagliari ha cambiato le carte in tavola. Belotti si trasferisce dunque dal Como al Cagliari (in Serie A), niente da fare per la Sampdoria che aveva creduto di poter chiudere per questa pista difficile ma suggestiva.

La corte a De Luca

Il club doriano ci ha provato oggi anche per il ritorno di Manuel De Luca dalla Cremonese: nulla di fatto anche in questo caso. Dunque non cambia la sostanza del reparto offensivo della squadra affidata a Donati: ad oggi l'unica vera prima punta resta Massimo Coda (per cui ha tentato un inserimento last minute il Pescara, senza esito) e poi c'è Marvin Cuni - che pure ha caratteristiche più da seconda punta o da esterno d'attacco - come alternativa. Certo resta aperto il mercato degli svincolati ma la stagione ha già messo in evidenza - con le due sconfitte nelle prime due giornate di campionato con Modena e Sudtirol - i limiti della squadra attuale e di sicuro una punta in più avrebbe fatto comodo, come sottolineato dallo stesso mister Donati due giorni fa.

Barak unico guizzo di giornata

L'ultima giornata di mercato per la Sampdoria regala comunque l'arrivo di Antonino Barak, 30 anni, trequartista prelevato in prestito dalla Fiorentina reduce da un'esperienza in Turchia al Kasimpasa (22 presenze e 2 gol nell'ultimo campionato). Un innesto di qualità ed esperienza nel nostro campionato (Barak ha giocato anche con Udinese, Lecce e Verona in A) che dovrà ora inserirsi in fretta nella nuova squadra, chiamata sabato 13 settembre al match di Marassi con il Cesena.

L'operazione Hadzikadunic

Sempre oggi la Sampdoria ha definito l'arrivo a titolo temporaneo del difensore bosniaco (ma di nazionalità svedese) Dennis Hadžikadunić, 27 anni, nelle ultime due stagioni all'Amburgo. "Il difensore, ancora sotto contratto con il F.K. Rostov, ha potuto avvalersi del regolamento FIFA (Annexe 7 FIFA RSTP) introdotto in seguito all’invasione russa dell’Ucraina che consente ai giocatori stranieri di sospendere per un anno il loro contratto in essere. Hadžikadunić si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2026" scrive il club blucerchiato. Un'operazione low cost quella di Hadzikadunic, giocatore che arriva grazie agli algoritmi del ceo Fredberg.

Campionato già in salita

Un mercato estivo che si chiude - nel contesto di una situazione già difficile in campo - col colpo a sorpresa Barak ma anche con la delusione per il mancato arrivo di un attaccante. Un mercato che segna le difficoltà e anche la confusione di una proprietà che, al suo terzo anno di gestione, sin qui ha faticato molto nelle strategie e nei risultati sportivi. E il nuovo campionato è già in salita.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook