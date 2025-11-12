Sport

Addio Garritano, fu il bomber "Rock'n roll" della Samp di Ulivieri

L'ex attaccante blucerchiato si è spento a 69 anni nella sua Cosenza. Aveva vinto lo scudetto col Torino nel 1976, era malato da tempo di leucemia
di Marco Bisacchi
Un uomo sorridenteSalvatore Garritano

Nella Genova blucerchiata il suo nome riecheggia nei ricordi dei tifosi per quei 3 gol segnati nella stagione 1981-82, l'anno della promozione in Serie A con Renzo Ulivieri in panchina e nei fatti l'inizio dell'era Paolo Mantovani nella massima serie. Sulle note della celebre Rock'n Roll Robot di Alberto Camerini, la Sud cantava "C'è questo tipo strano vedrai ti piacerà, si chiama Garritano ci porta in Serie A". Oggi - a 69 anni - Salvatore Garritano se n'è andato dopo una lunga malattia, nella sua Cosenza.

Lo scudetto col Torino

Un attaccante che in carriera ha vestito tante maglie tra cui quelle di Atalanta, Bologna, Ternana e Torino: proprio nei granata vinse lo scudetto del 1976 ritagliandosi uno spazio tra i "big" Graziani e Pulici. Garritano era da anni malato di leucemia e più volte ha denunciato l'abuso di farmaci tra i calciatori negli anni '70 e '80. Il nipote Luca Garritano, 31 anni, ha ripercorso le orme dello zio ed oggi gioca nel Cosenza. 

