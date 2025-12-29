Scooter contro un albero, un morto e un ferito a Imperia

Tragedia a Imperia, dove una persona è morta dopo che lo scooter su cui stava viaggiando si è schiantato contro un albero.

Sulla dinamica dell'incidente sono in corso le indagini: sembra che lo scooter stesse procedendo a grande velocità in via Allende, quando all'improvviso il conducente ha perso il controllo schiantandosi contro un albero. Per quest'ultimo non c'è stato nulla da fare. Poco dopo l'incidente, il motorino ha preso fuoco.

Ferito gravemente il passeggero a bordo dello scooter, un uomo di origine straniera di 44 anni, che ha riportato un trauma cranico: è stato soccorso e trasportato in elicottero all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.