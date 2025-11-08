Sampdoria ultima da sola in B: a Venezia servono punti

"Signori, siamo ultimi in Serie B. Niente chiacchiere o alchimie, dobbiamo lottare". Le parole di Angelo Gregucci già ieri avevano inquadrato bene la delicata trasferta della Sampdoria stasera a Venezia (ore 19,30). Già perché i blucerchiati sono effettivamente ultimi in B e oltretutto in questo momento sono ultimi da soli visto che ieri sera lo Spezia ha pareggiato col Bari al Picco e dunque ha un punto in più rispetto ai doriani. Come dice Gregucci - che guida la Sampdoria al fianco di Salvatore Foti (che è il vero riferimento tecnico, anche se privo di patentino) - non servono parole ma bisogna fare i fatti, e soprattutto fare punti sul campo.

Out Pafundi e Ricci

Una Sampdoria che - a causa degli stop di Pafundi e Ricci maturati nella rifinitura di ieri a Veronello, dopo tre giorni di ritiro anticipato in Veneto - arriva a questo match ancora una volta con gli uomini contati o quasi. Ricci sarà sostituito con ogni probabilità da Ferri in mezzo al campo (da capire se sarà il francese o Henderson ad agire da perno centrale) mentre davanti viaggiano verso la conferma Coda e Cuni. Rientro di Depaoli a destra e di Ferrari in difesa, fuori almeno inizialmente Cherubini e Barak che non hanno entusiasmato nella gara persa domenica scorsa col Mantova a Marassi.

Pochi tifosi al seguito

A Venezia la Sampdoria non avrà gran parte dei suoi tifosi visto che la trasferta - dopo i tafferugli di tre settimane a Chiavari nel post gara con l'Entella - è stata vietata ai residenti in provincia di Genova. Vendita dei biglietti aperta solo a chi abita fuori provincia.

Nel Venezia - tra gli avversari - occhio a un ex di turno, il portiere Filip Stankovic, che due anni fa era stato uno dei protagonisti nella cavalcata play off della Samp allenata da Pirlo. L'unica squadra sinora - in tre anni di Serie B - a regalare un risultato quantomeno dignitoso alla piazza blucerchiata.

Le probabili formazioni

VENEZIA-SAMPDORIA ore 19,30

VENEZIA (3-5-2)

Stankovic; Schingtienne, Svoboda, Korac; Hainaut, Kike Perez, Duncan, Busio, Haps; Adorante, Yeboah. A disp. Minelli, Grandl, Franijc, Venturi, Sagrado, Sidibè, Doumbia, Bjarkason, Lella, Fila, Casas. All. Stroppa.

SAMPDORIA (3-5-2)

Ghidotti; Hadzukadunic, Ferrari, Giordano; Depaoli, Henderson, Ferri, Benedetti, Ioannou; Cuni, Coda. A disp. Coucke, Krastev, Coubis, Riccio, Venuti, Vulikic, Barak, Bellemo, Conti, Casalino, Cherubini, Narro. All. Foti-Gregucci.

ARBITRO

Allegretta di Molfetta. Assistenti: Di Gioia di Nola e Grasso di Ariano Irpino. Quarto ufficiale: Nigro di Prato. VAR: Santoro di Messina. AVAR: Di Vuolo di Castellammare di Stabia.