Sampdoria, faccia a faccia a Bogliasco tra Foti e la squadra

La formazione della Sampdoria sconfitta a Venezia

Lungo confronto - di oltre un'ora - tra Foti, Gregucci, staff tecnico e squadra in casa Sampdoria, alla ripresa degli allenamenti a Bogliasco. Un faccia a faccia che ha preceduto l'allenamento andato in scena intorno all'ora di pranzo. Per i blucerchiati inizia una pausa di campionato che coincide anche con una pausa di riflessione e di autocritica interna: i blucerchiati sono ultimi in classifica in Serie B e non è passato sotto traccio lo sfogo dell'allenatore Salvatore Foti sabato sera dopo la sconfitta di Venezia che ha tirato in ballo - oltre alle sue responsabilità - anche quelle di calciatori, staff medico e atletico.

Pafundi out, si fermano Cuni e Riccio

Assenti al Mugnaini Cherubini, impegnato con la nazionale Under 21, e Hadzukadunic, convocato dalla nazionale bosniaca. Pafundi continua a lavorare a parte: il trequartista ex Udinese ha una leggera infiammazione ma nessuna lesione, dopo il problema alla coscia sinistra accusato proprio con la nazionale Under 21 un mese fa. In questo momento Pafundi è da considerare in dubbio, in vista della partita di lunedì 24 novembre con la Juve Stabia a Marassi: una situazione da monitorare giorno per giorno. Da valutare anche Cuni e Riccio: entrambi hanno terminato anzitempo l'allenamento di oggi. Lavoro specifico per Coda nonché per i due infortunati Abildgaard e Ricci. Domani doppia seduta di allenamento a Bogliasco.