Samp in caduta libera, il mea culpa di Foti: "Responsabilità mia"

Salvatore Foti, allenatore della Sampdoria

Salvatore Foti - formalmente vice allenatore di Angelo Gregucci ma di fatto vero punto di riferimento tecnico della Sampdoria - scende in sala stampa a Venezia per commentare la brutta sconfitta del Penzo. I blucerchiati sono ultimi in classifica da soli in Serie B. Lo stesso Foti fa il mea culpa rispetto alla brutta prova del Doria. "La responsabilità è mia, è nostra, a livello di staff. Se una squadra si presenta in queste condizioni mentali nel primo tempo, con la paura di subire la partita, la responsabilità è nostra. Il secondo tempo è stato fatto bene fino al 30'. Abbiamo fatto il 2-1, abbiamo avuto due occasioni per pareggiare. Ma quello che abbiamo visto nel primo tempo è un qualcosa che fa male al cuore. E' difficile per me commentare l'ennesima sconfitta, la seconda consecutiva per noi da quando siamo arrivati. In quattro partite fare 2 punti non è accettabile".

"Divario emblematico dal punto di vista fisico"

Come può Foti ora intervenire per provare a salvare una Sampdoria che sembra in caduta libera? "Bisogna riorganizzare tante cose, sicuramente la sosta ci servirà per lavorare. E per lavorare tanto. Il divario dal punto di vista fisico che si è visto nel primo tempo è emblematico. I giocatori hanno mostrato orgoglio nei primi 25 minuti della ripresa, di questo va dato loro atto. Dopodiché le partite quando vanno vinte devi vincerle. Quella di Empoli era una partita da vincere, quella col Mantova non era mai da perdere. Oggi il Venezia è stato superiore a noi. Lo si poteva mettere in preventivo, è una squadra in lotta per vincere il campionato. Lavoreremo tanto per cercare di cambiare la rotta".