Samp-Mantova, sfida da brividi. E Possanzini non salta

Possanzini, allenatore del Mantova

Si avvicina Sampdoria-Mantova, una sfida - domenica sera a Marassi (ore 19,30) - da brividi nel campionato di Serie B. Poche chiacchiere, basta dare un'occhiata alla classifica: i lombardi sono ultimi e i blucerchiati penultimi, servono punti da una parte e dall'altra per provare a uscire dalla zona pericolo. In panchina sarà un duello tra due allenatori "giochisti" come Salvatore Foti - che nelle gare con Frosinone e soprattutto Empoli ha già fatto vedere qualcosa di diverso e positivo a livello di organizzazione e idea di gioco - e Davide Possanzini, quest'ultimo scuola De Zerbi e peraltro ex sampdoriano da calciatore tra il 2000 e il 2002. Tra l'altro Possanzini pareva destinato all'esonero in queste ore, dopo la sconfitta patita mercoledì sera dal Catanzaro, ma alla fine il Mantova ha deciso di rinnovargli la fiducia (con Leandro Rinaudo nuovo direttore sportivo), almeno per il momento. Anche Possanzini insomma si giocherà molto nella gara del Ferraris.

Le scelte di Foti

Che Sampdoria scenderà in campo contro il Mantova? Lo stop di Abildgaard costringerà Foti a cambiare qualcosa in difesa, col rientro di uno tra Riccio o Vulikic nella formazione titolare. A centrocampo probabile conferma di Ricci e Benedetti, dopo la buona prova di entrambi a Empoli. Potrebbe avere una nuova occasione dall'inizio Barak, anche se - nei panni di seconda punta - Cuni arriva dal gol messo a segno a Empoli e da una prova generosa. Sembra intoccabile la maglia da titolare di Coda. Per Pafundi e Depaoli (oggi ancora lavoro a parte) possibile ritorno tra i convocati per la successiva sfida dell'8 novembre a Venezia, per Pedrola - per cui gli esami di ieri hanno escluso lesioni o problemi dopo i pochi minuti giocati al Castellani - oggi lavoro tra terapie e palestre. Anche lo spagnolo dovrebbe tornare disponibile per la gara in laguna. Domani allenamento pomeridiano e conferenza pre gara di Gregucci.

Gli arbitri

L'arbitro di Sampdoria-Mantova sarà Mucera di Palermo. Assistenti: Miniutti di Maniago e Cortese di Palermo.

Quarto ufficiale: Di Marco di Ciampino. VAR: Mazzoleni di Bergamo. AVAR: Del Giovane di Albano Laziale.

