Sampdoria, Pafundi e Depaoli in miglioramento verso Venezia

Dopo lo stop di Abildgaard (frattura alla spalla, fuori almeno due mesi) e il nuovo infortunio di Pedrola, la Sampdoria prova a recuperare altri pezzi. In miglioramento le condizioni sia di Pafundi sia di Depaoli che non saranno convocati per la gara di domenica a Marassi (ore 19,30) col Mantova ma che potrebbero essere disponibili per la successiva sfida dell'8 novembre in trasferta a Venezia. Per la squadra oggi guidata da Foti e Gregucci il rientro soprattutto di Pafundi - che si era fermato nell'ultima pausa di campionato con la nazionale Under 21 - può dare un'alternativa in più al gioco offensivo.

Doppietta di Narro in partitella

Oggi per la Sampdoria - sotto la pioggia di Bogliasco - gara amichevole con la Primavera a cui ha preso parte chi non ha giocato dall'inizio martedì sera a Empoli (match pareggiato 1-1): 3-0 per i "big" con doppietta di Narro e gol di Riccio.

Mantova: Possanzini verso l'esonero

Contro il Mantova si annuncia uno scontro diretto davvero delicato per la Sampdoria, visto che i virgiliani - che in queste ore stanno decidendo un esonero che sembra ormai già definito del tecnico Possanzini - sono ultimi in classifica e ieri hanno perso in casa col Catanzaro. I blucerchiati sono penultimi e devono cambiare marcia in campo e in classifica, anche se l'ultima gara di Empoli - al netto di errori e rimpianti - ha visto una prestazione complessiva più confortante rispetto al recente passato. A livello di infermeria, ancora out il secondo portiere Coucke.

Iniziativa dei tifosi per il 2 novembre

Intanto i gruppi della Sud hanno lanciato in occasione di Sampodoria-Mantova - gara che si giocherà questa domenica dunque il 2 novembre, il giorno della commemorazione dei defunti - un'iniziativa simbolica: i tifosi sono invitati a portare una bandiera blucerchiata allo stadio da sventolare per ricordare i tifosi che non ci sono più. "Ricordiamoli insieme. E insieme a noi canteranno da lassù" il messaggio via social dei gruppi della Sud.

