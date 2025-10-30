Samp, niente lesione per Pedrola: rientra l'allarme

Nessuna lesione, nessuna recidiva per Pedrola. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto oggi il calciatore della Sampdoria hanno dato esito negativo. Lo spagnolo si era fermato pochi minuti dopo il suo ingresso in campo nel secondo tempo di Empoli, lasciando peraltro la squadra di Foti in inferiorità numerica visto che tutte e cinque le sostituzioni erano già state effettuate. Pedrola coi toacani ha accusato con ogni probabilità un fastidio di natura muscolare, anche se esami approfonditi hanno escluso lesioni o recidive di precedenti infortuni. Pedrola domani ritornerà in gruppo a Bogliasco: teoricamente dunque potrebbe essere convocabile per la gara di domenica col Mantova anche se è più probabile immaginare un suo rientro nella successiva sfida di Venezia visti i pochi allenamenti nelle gambe in questa settimana.