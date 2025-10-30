Nessuna lesione, nessuna recidiva per Pedrola. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto oggi il calciatore della Sampdoria hanno dato esito negativo. Lo spagnolo si era fermato pochi minuti dopo il suo ingresso in campo nel secondo tempo di Empoli, lasciando peraltro la squadra di Foti in inferiorità numerica visto che tutte e cinque le sostituzioni erano già state effettuate. Pedrola coi toacani ha accusato con ogni probabilità un fastidio di natura muscolare, anche se esami approfonditi hanno escluso lesioni o recidive di precedenti infortuni. Pedrola domani ritornerà in gruppo a Bogliasco: teoricamente dunque potrebbe essere convocabile per la gara di domenica col Mantova anche se è più probabile immaginare un suo rientro nella successiva sfida di Venezia visti i pochi allenamenti nelle gambe in questa settimana.
Samp, niente lesione per Pedrola: rientra l'allarme
Solo un leggero fastidio al flessore a Empoli, uno stop precuazionale: da domani lo spagnolo torna in gruppo a Bogliasco
37 secondi di lettura
di Marco Bisacchi
ARTICOLI CORRELATI
Giovedì 30 Ottobre 2025
Sampdoria, Pafundi e Depaoli in miglioramento verso VeneziaStop di Abildgaard e Pedrola ma i blucerchiati - impegnati domenica col Mantova a Marassi - possono recuperare il trequartista azzurro e l'esterno destra per la successiva gara in laguna
Mercoledì 29 Ottobre 2025
Sampdoria, tegola Abildgaard: stop di almeno due mesiFrattura alla spalla sinistra per il centrocampista danese: possibile operazione
Mercoledì 29 Ottobre 2025
Foti: "Samp, ci mancano due punti ma la strada è giusta"Il mister blucerchiato dopo il pareggio di Empoli: "Cuni ha segnato, è una notizia. Ghidotti lo difendo, Ricci si è messo a disposizione, Barak deve fare la differenza e stavolta lo ha fatto. Sono felice di dormire poco per questa squadra"
TAGS
Ultime notizie
- Samp, niente lesione per Pedrola: rientra l'allarme
- Lavori della metro fermi, operai senza stipendio: ecco la situazione dei cantieri
- Amt, piano di risanamento e composizione negoziata in tribunale: ecco le date
- Porto Genova, Vespasiani nuovo segretario generale. Paroli: "Scelta di merito e competenza"
- Dal Ferraris ai social: Genoa, la contestazione colpisce anche la società
- Sampdoria, Pafundi e Depaoli in miglioramento verso Venezia
IL COMMENTO
La Stampa in vendita: se il Nord Est si compra il Nord Ovest……e gli aeroporti
I conti Amt, le attese dei genovesi e la capacità di ascolto di Salis