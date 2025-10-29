Sampdoria, tegola Abildgaard: stop di almeno due mesi

Oliver Abildgaard

Tegola per la Sampdoria che perde Abildgaard per almeno due mesi. Il centrocampista danese ha riportato una frattura della spalla sinistra dopo una brutta caduta in campo ieri nel pareggio con l'Empoli in Toscana. Il club blucerchiato e il giocatore stanno valutando l'intervento chirurgico o, in alternativa, la terapia conservativa. In ogni caso si profila un lungo stop. Un peccato per i blucerchiati del tandem Foti-Gregucci che nelle ultime due gare si erano affidati ad Abildgaard anche come centrale difensivo, peraltro con risultati apprezzabili.

Si attendono invece nelle prossime ore, probabilmente nella giornata di domani, gli esami su Pedrola, altro giocatore della Sampdoria che si è fermato - giocando poco meno di 4' da subentrato, nella ripresa - durante la gara con l'Empoli. Per lo spagnolo si teme una recidiva della lesione al bicipite femorale destro che lo aveva già fermato un mese e mezzo fa. La carriera italiana di Pedrola - alla Sampdoria ma anche l'anno scorso nella seconda parte della stagione al Bologna - è stata sinora contraddistinta da molti stop per infortunio.

