Sport

Torna alla homepage

Sampdoria, tegola Abildgaard: stop di almeno due mesi

Frattura alla spalla sinistra per il centrocampista danese: possibile operazione
1 minuto e 0 secondi di lettura
di Marco Bisacchi
Un calciatore della Sampdoria ferito in testaOliver Abildgaard

Tegola per la Sampdoria che perde Abildgaard per almeno due mesi. Il centrocampista danese ha riportato una frattura della spalla sinistra dopo una brutta caduta in campo ieri nel pareggio con l'Empoli in Toscana. Il club blucerchiato e il giocatore stanno valutando l'intervento chirurgico o, in alternativa, la terapia conservativa. In ogni caso si profila un lungo stop. Un peccato per i blucerchiati del tandem Foti-Gregucci che nelle ultime due gare si erano affidati ad Abildgaard anche come centrale difensivo, peraltro con risultati apprezzabili. 

Si attendono invece nelle prossime ore, probabilmente nella giornata di domani, gli esami su Pedrola, altro giocatore della Sampdoria che si è fermato - giocando poco meno di 4' da subentrato, nella ripresa - durante la gara con l'Empoli. Per lo spagnolo si teme una recidiva della lesione al bicipite femorale destro che lo aveva già fermato un mese e mezzo fa. La carriera italiana di Pedrola - alla Sampdoria ma anche l'anno scorso nella seconda parte della stagione al Bologna - è stata sinora contraddistinta da molti stop per infortunio.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook 

ARTICOLI CORRELATI

Due calciatori si salutano sotto gli occhi di tre arbitri
Mercoledì 29 Ottobre 2025

Sampdoria, c'è aria nuova. Ma Abildgaard e Pedrola si fermano

I blucerchiati in crescita sul piano del gioco con Foti in panchina. Ma dopo il pareggio di Empoli serve tornare a vincere per uscire dalla zona retrocessione: domenica il match col Mantova a Marassi
Un uomo con una tuta della Sampdoria
Mercoledì 29 Ottobre 2025

Foti: "Samp, ci mancano due punti ma la strada è giusta"

Il mister blucerchiato dopo il pareggio di Empoli: "Cuni ha segnato, è una notizia. Ghidotti lo difendo, Ricci si è messo a disposizione, Barak deve fare la differenza e stavolta lo ha fatto. Sono felice di dormire poco per questa squadra"
Un tiro in porta, di testa, di un calciatore durante una partita
Martedì 28 Ottobre 2025

Sampdoria, papera di Ghidotti e gol di Cuni: 1-1 a Empoli

Blucerchiati in crescita sul piano del gioco, buona prova in Toscana ma tanti rimpianti per le occasioni mancate e per la superiorità numerica dopo il rosso a Elia. I blucerchiati chiudono poi in nove per l'ennesimo stop di Pedrola e il rosso a Ferri

TAGS