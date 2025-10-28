Sampdoria all'esame Empoli: possibile tandem Coda-Cuni

Lo stadio Castellani di Empoli

Gli esami non finiscono mai, nella vita come nel calcio. Il secondo esame per Salvatore Foti sulla panchina della Sampdoria - dopo il pareggio di sabato scorso col Frosinone - è quello di stasera (ore 20,30) nel turno infrasettimanale di Serie B sul campo dell'Empoli. Una sfida tra due deluse del campionato, visto che anche i toscani sono partiti male in questa stagione e hanno a loro volta cambiato l'allenatore ritrovando Dionisi dopo l'esonero di Guido Pagliuca. Per Foti - vista la squalifica di Gregucci - sarà una gara anche ufficialmente da primo allenatore, ruolo che comunque nei fatti riveste già almeno nella settimana di lavoro a Bogliasco, aspettando di chiudere il percorso a Coverciano per conseguire il patentino.

Quali saranno le scelte di formazione della Sampdoria, stasera a Empoli? Out Depaoli per una leggera infiammazione al polpaccio (salterà anche domenica il Mantova, possibile rientro l'8 novembre a Venezia), si rivedrà Pedrola in panchina. In avanti possibile tandem formato da Coda e Cuni, verso una maglia da titolare Ricci e forse anche Benedetti a centrocampo, un po' di turnover anche in difesa dove potrebbe rivedersi almeno uno tra Hadzukadunic e Vulikic.

Le probabili formazioni

EMPOLI-SAMPDORIA ore 20,30

EMPOLI (3-5-2)

Fulignati; Lovato, Guarino, Obarettin; Elia, Ignacchiti, Ghion, Ilie, Carboni; Shpendi, Popov. A disp. Perisan, Curto, Indragoli, Degli Innocenti, Ebuehi, Belardinelli, Haas, Moruzzi, Saporiti, Ceesay, Pellegri, Bianchi. All. Dionisi.

SAMPDORIA (3-5-2)

Ghidotti; Hadzicadunic, Ferrari, Venuti; Cherubini, Henderson, Ricci, Abildgaard, Ioannou; Cuni, Coda. A disp. Ravaglia, Riccio, Coubis, Vulikic, Conti, Bellemo, Ferri, Giordano, Benedetti, Pedrola, Narro, Barak. All. Foti (Gregucci squalificato).

ARBITRO

Piccinini di Forlì. Assistenti: Bahri e Biffi. IV Ufficiale: Iacobellis. Var: Nasca. Avar: Paganessi.

