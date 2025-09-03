Beffa De Luca: dice no alla Samp, è fuori lista alla Cremonese

Manuel De Luca solo un paio di giorni fa aveva detto no alla proposta della Sampdoria - forse convinto di potersi giocare le sue chanches in Serie A con la Cremonese (con cui aveva segnato il gol decisivo solo pochi giorni fa col Sassuolo) - ma oggi per l'attaccante bolzanino è arrivata la doccia fredda da parte del club grigiorosso. Visto l'arrivo della stella inglese Vardy, da oggi De Luca è fuori lista alla Cremonese e dunque dovrà restare fuori almeno fino a gennaio, a meno che non ci sia un trasferimento in uno dei mercati esteri (come Turchia o Arabia) ancora aperti. Una beffa per il calciatore che avrebbe potuto tornare in blucerchiato - in Serie B - con un ruolo da protagonista ma che adesso sarà costretto a restare ai box.

Gli svincolati non convincono

La Sampdoria - che oggi può contare su Massimo Coda e Marvin Cuni come riferimenti offensivi - andrà comunque alla ricerca di qualche svincolato in questi giorni per l'attacco? In queste ore stanno circolando i nomi dell'ex genoano Puscas (29 anni) e dell'ex Spezia Falcinelli (34 anni) ma in questo momento le due opzioni non sembrano convincere il club che non dovrebbe muoversi ancora sul mercato.

Ecco Barak a Bogliasco

Una Samp che torna ad allenarsi oggi a Bogliasco aspettando la gara di sabato 13 settembre (ore 19,30) col Cesena a Marassi. Una squadra che deve cambiare passo in fretta dopo le prime due sconfitte stagionali: l'arrivo last minute di Barak può aiutare ma Donati e i suoi sono chiamati a riscattarsi velocemente.

Vivaio affidato a Puggioni, divorzio con Silvani

Intanto la Sampdoria - dopo le incertezze estive - ha ufficializzato la nomina di Christian Puggioni - genovese, ex portiere blucerchiato e molto legato al mondo Samp - come nuovo responsabile del settore giovanile. Nomina di Marco Palmieri come supervisore delle attività dell'Academy. Definito anche l'organigramma degli allenatori: la Primavera è affidata a Francesco Pedone, si registra il ritorno di Felice Tufano all'Under 17. Gli altri mister saranno Salvatore Amirante (Under 16), Nicolò Buono (Under 15) e Alessio Ambrosi (Under 14).

Nelle ultime ore la Sampdoria aveva ufficializzato anche il divorzio con l'ex responsabile del vivaio Silvani, coinvolto nei mesi scorsi nel caso Iene nel contesto comunque di una stagione molto negativa, risultati alla mano, per tutto il settore giovanile doriano. "L’U.C. Sampdoria e il dott. Luca Silvani hanno deciso di comune accordo di interrompere la loro collaborazione. L’indagine interna relativa all’episodio mediatico per il quale era stato sospeso non ha rilevato alcuna prova a carico e la decisione odierna è del tutto indipendente da quegli eventi" il comunicato ufficiale della Sampdoria.

