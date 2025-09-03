Sport

Torna alla homepage

Beffa De Luca: dice no alla Samp, è fuori lista alla Cremonese

Settore giovanile: Puggioni - ex portiere blucerchiato - nuovo responsabile del vivao
2 minuti e 17 secondi di lettura
di Marco Bisacchi

Manuel De Luca solo un paio di giorni fa aveva detto no alla proposta della Sampdoria - forse convinto di potersi giocare le sue chanches in Serie A con la Cremonese (con cui aveva segnato il gol decisivo solo pochi giorni fa col Sassuolo) - ma oggi per l'attaccante bolzanino è arrivata la doccia fredda da parte del club grigiorosso. Visto l'arrivo della stella inglese Vardy, da oggi De Luca è fuori lista alla Cremonese e dunque dovrà restare fuori almeno fino a gennaio, a meno che non ci sia un trasferimento in uno dei mercati esteri (come Turchia o Arabia) ancora aperti. Una beffa per il calciatore che avrebbe potuto tornare in blucerchiato - in Serie B - con un ruolo da protagonista ma che adesso sarà costretto a restare ai box. 

Gli svincolati non convincono

La Sampdoria - che oggi può contare su Massimo Coda e Marvin Cuni come riferimenti offensivi - andrà comunque alla ricerca di qualche svincolato in questi giorni per l'attacco? In queste ore stanno circolando i nomi dell'ex genoano Puscas (29 anni) e dell'ex Spezia Falcinelli (34 anni) ma in questo momento le due opzioni non sembrano convincere il club che non dovrebbe muoversi ancora sul mercato.

Ecco Barak a Bogliasco

Una Samp che torna ad allenarsi oggi a Bogliasco aspettando la gara di sabato 13 settembre (ore 19,30) col Cesena a Marassi. Una squadra che deve cambiare passo in fretta dopo le prime due sconfitte stagionali: l'arrivo last minute di Barak può aiutare ma Donati e i suoi sono chiamati a riscattarsi velocemente.

Vivaio affidato a Puggioni, divorzio con Silvani

Intanto la Sampdoria - dopo le incertezze estive - ha ufficializzato la nomina di Christian Puggioni - genovese, ex portiere blucerchiato e molto legato al mondo Samp - come nuovo responsabile del settore giovanile. Nomina di Marco Palmieri come supervisore delle attività dell'Academy. Definito anche l'organigramma degli allenatori: la Primavera è affidata a Francesco Pedone, si registra il ritorno di Felice Tufano all'Under 17. Gli altri mister saranno Salvatore Amirante (Under 16), Nicolò Buono (Under 15) e Alessio Ambrosi (Under 14).

Nelle ultime ore la Sampdoria aveva ufficializzato anche il divorzio con l'ex responsabile del vivaio Silvani, coinvolto nei mesi scorsi nel caso Iene nel contesto comunque di una stagione molto negativa, risultati alla mano, per tutto il settore giovanile doriano. "L’U.C. Sampdoria e il dott. Luca Silvani hanno deciso di comune accordo di interrompere la loro collaborazione. L’indagine interna relativa all’episodio mediatico per il quale era stato sospeso non ha rilevato alcuna prova a carico e la decisione odierna è del tutto indipendente da quegli eventi" il comunicato ufficiale della Sampdoria.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

TAGS

ARTICOLI CORRELATI

Un calciatore in maglia rossa
Martedì 02 Settembre 2025

Da Barak a Pafundi, ecco la nuova Samp. Idea Puscas last minute

Il bilancio di mercato dei blucerchiati. Tra gli svincolati piace l'attaccante rumeno ex Genoa
Un calciatore in maglia blu
Lunedì 01 Settembre 2025

Sampdoria, nessun attaccante last minute. Belotti e De Luca sfumano

Barak il colpo a sorpresa, in difesa arriva Hadzikanuvic. Ma il "Gallo" va al Cagliari e non torna la punta della Cremonese: nulla di fatto per il tanto atteso rinforzo offensivo.
Un calciatore in maglia viola sorride e allarga le braccia per festeggiare
Lunedì 01 Settembre 2025

Sampdoria, ecco il colpo a sorpresa Barak. Pressing su De Luca

Ultime ore di mercato in casa blucerchiata: arriva in prestito il trequartista della Fiorentina, tesserato anche il difensore bosniaco Hadzicadunic mentre c'è attesa per conoscere i rinforzi offensivi. Belotti verso il Cagliari
Alcune persone in una tribuna di uno stadio
Lunedì 01 Settembre 2025

Sampdoria, presunzione e tanta confusione: il delitto perfetto

I blucerchiati ultimi in classifica in B dopo la figuraccia col Sudtirol: corsa gli innesti last minute sul mercato