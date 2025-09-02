Da Barak a Pafundi, ecco la nuova Samp. Idea Puscas last minute

Un mercato estivo con molti movimenti in entrata e in uscita ma con una qualità complessiva - al di là dell'aspetto numerico - tutta da dimostrare per la nuova Sampdoria. Il campionato è iniziato già in salita con le sconfitte contro Modena e Sudtirol: domani la ripresa degli allenamenti a Bogliasco nella settimana di pausa del campionato, aspettando la gara di sabato 13 settembre a Marassi (ore 19,30) col Cesena.

Ora la palla passa all'allenatore Massimo Donati che dovrà provare a fugare i dubbi, dopo i primi passi falsi, mettendo in campo una squadra in grado di rialzarsi. La prima cosa sarà la scelta del modulo, visto che nelle ultime settimane i blucerchiati hanno ballato tra 4-2-3-1, 4-3-3 e 3-5-2. Le certezze di questa squadra sono tutte da trovare: una di queste con ogni probabilità sarà il neoacquisto Barak che - come mezz'ala, trequartista, volendo anche come seconda punta - può dare molto in termini di qualità ed esperienza.

Occhio agli svincolati

Una Samp che non può prescindere da Coda in attacco (Cuni si muove bene ma ha più caratteristiche da seconda punta, i due potrebbero anche giocare insieme) e dal talento Pedrola, forse l'unica vera nota lieta nella disfatta di domenica a Bolzano. Il mancato rinforzo last minute in attacco - col vano inseguimento a Belotti e De Luca - resta però la vera grande mancanza delle ultime ore di mercato. Tant'è che in queste ore la Sampdoria starebbe comunque valutando qualche pista tra gli svincolati. Occhio alla candidatura di George Puscas, 29 anni, attaccante rumeno attualmente svincolato dopo l'ultima esperienza al Bodrum: un giocatore che ha militato anche nel Genoa dal 2022 al 2024 (33 presenze e 4 gol tra A e B) e che potrebbe tornare in Italia. Per Puscas le esperienze in Italia anche con Bari, Benevento, Novara, Palermo e Pisa.

Algoritmi, incertezze e speranze

In mediana l'acquisto meno convincente finora pare Jordan Ferri, non ancora in condizione accettabile. Tra i neo arrivati il più positivo sembra essere Henderson, anche Abildgaard deve ancora inserirsi. In risalita le quotazioni di Francesco Conti. In difesa non sembrano esserci grandi alternative a Riccio e Ferrari come coppia centrale, al netto degli arrivi di Hadžikadunić e Coubis, dell'alternativa Vulikic (unico difensore centrale di piede sinistro in rosa) e degli esperti Romagnoli e Altare ancora ai box. In porta il titolare resta Ghidotti, nonostante le difficoltà della gara del Druso (alternativa Coucke, altro volto nuovo). E poi ci sono altri giocatori arrivati sul mercato, come Pafundi e Cherubini, che hanno ampi margini di miglioramento. La pausa del campionato può rappresentare anche una pausa di riflessione salutare per una Sampdoria che - dopo un'altra estate all'insegna di strategie societarie discutibili tra spending review e algoritmi - deve già rimediare all'ennesima partenza falsa in campionato. Ormai un'abitudine, da un po' di anni a questa parte, per i tifosi blucerchiati.

