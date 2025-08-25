Sampdoria, 20.392 abbonamenti: nuovo record cittadino per la B

Mentre la Sampdoria stasera scende in campo col Modena a Marassi (ore 20,30) nell'esordio in campionato, la campagna abbonamenti blucerchiata si chiude col botto. Il dato finale è di 20.392 tessere staccate: un risultato che migliora i 19.405 abbonamenti della scorsa stagione ma che rappresenta anche il record cittadino per la Serie B, visto che vengono superati i 20.239 abbonamenti del Genoa della stagione 2022/23 (i rossoblù restano comunque davanti nell'attuale A con 28.101 abbonati).

Al di là dei toni da derby, cifre che testimoniano la grande testimonianza d'affetto da parte del pubblico doriano nel momento storico più difficile del club, che solo due anni fa aveva rischiato il fallimento societario e che a maggio aveva visto in faccia la retrocessione in Serie C, prima della salvezza un mese più tardi nel playout con la Salernitana. 20.392 abbonati che confermano la propria vicinanza alla squadra - al netto di una rosa ancora in costruzione sul mercato (gli arrivi di Abdilgaard, Cherubini e Pafundi nell'ultima settimana hanno dato comunque fiducia all'ambiente) - nel contesto di una campagna abbonamenti all'insegna del motto boskoviano "Noi siamo noi" - firmata da Marco Ponti - che ha saputo colpire nel segno.

Stasera Samp-Modena

Ora la parola passa al campo. Stasera alle 20,30 al Ferraris il match tra Sampdoria e Modena. La squadra di Donati con Cherubini verso la maglia da titolare, esordio al Ferraris per i neoacquisti Henderson e Ferri. Panchina inizialmente per Pafundi, Abdilgaard e gli altri volti nuovi. Sulla panchina emiliana Andrea Sottil, l'anno scorso uno dei quattro allenatori che si erano succeduti in una travagliata stagione sulla panchina blucerchiata. Tra gli ex doriani in gialloblù anche Defrel in attacco.

Le probabili formazioni

SAMPDORIA (3-5-2)

1 Ghidotti; 5 Riccio, 25 Ferrari, 31 Vulikic; 23 Depaoli, 16 Henderson, 14 Bellemo, 4 Ferri, 80 Benedetti; 9 Coda, 10 Cherubini. A disp. 98 Coucke, 21 Giordano, 18 Venuti, 44 Ioannou, 33 Conti, 28 Abdilgaard, 8 Ricci, 7 Cuni, 11 Pedrola, 24 Sekulov, 70 Narro, 20 Pafundi. All. Donati.

MODENA (3-5-2)

1 Chichizola; 77 Tonoli, 28 Adorni, 20 Nieling; 98 Zanimacchia, 8 Santoro, 16 Gerli, 18 Pyyhtia, 7 Zampano; 11 Mendes, 92 Defrel. A disp. 78 Bagheria, 22 Pezzolato, 2 Beyuku, 33 Cauz, 29 Cotali, 19 Nador, 4 Pergreffi, 23 Di Mariano, 6 Magnino, 17 Massolin, 5 Sersanti, 9 Gliozzi. All. Sottil.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook