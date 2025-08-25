Sport

Torna alla homepage

Sampdoria, 20.392 abbonamenti: nuovo record cittadino per la B

La campagna si chiude col botto: superati i 20.239 del Genoa 22/23. Stasera a Marassi la sfida col Modena
1 minuto e 47 secondi di lettura
di Marco Bisacchi

Mentre la Sampdoria stasera scende in campo col Modena a Marassi (ore 20,30) nell'esordio in campionato, la campagna abbonamenti blucerchiata si chiude col botto. Il dato finale è di 20.392 tessere staccate: un risultato che migliora i 19.405 abbonamenti della scorsa stagione ma che rappresenta anche il record cittadino per la Serie B, visto che vengono superati i 20.239 abbonamenti del Genoa della stagione 2022/23 (i rossoblù restano comunque davanti nell'attuale A con 28.101 abbonati). 

Al di là dei toni da derby, cifre che testimoniano la grande testimonianza d'affetto da parte del pubblico doriano nel momento storico più difficile del club, che solo due anni fa aveva rischiato il fallimento societario e che a maggio aveva visto in faccia la retrocessione in Serie C, prima della salvezza un mese più tardi nel playout con la Salernitana. 20.392 abbonati che confermano la propria vicinanza alla squadra - al netto di una rosa ancora in costruzione sul mercato (gli arrivi di Abdilgaard, Cherubini e Pafundi nell'ultima settimana hanno dato comunque fiducia all'ambiente) - nel contesto di una campagna abbonamenti all'insegna del motto boskoviano "Noi siamo noi" - firmata da Marco Ponti - che ha saputo colpire nel segno.

Stasera Samp-Modena

Ora la parola passa al campo. Stasera alle 20,30 al Ferraris il match tra Sampdoria e Modena. La squadra di Donati con Cherubini verso la maglia da titolare, esordio al Ferraris per i neoacquisti Henderson e Ferri. Panchina inizialmente per Pafundi, Abdilgaard e gli altri volti nuovi. Sulla panchina emiliana Andrea Sottil, l'anno scorso uno dei quattro allenatori che si erano succeduti in una travagliata stagione sulla panchina blucerchiata. Tra gli ex doriani in gialloblù anche Defrel in attacco.

Le probabili formazioni

SAMPDORIA (3-5-2)

1 Ghidotti; 5 Riccio, 25 Ferrari, 31 Vulikic; 23 Depaoli, 16 Henderson, 14 Bellemo, 4 Ferri, 80 Benedetti; 9 Coda, 10 Cherubini. A disp. 98 Coucke, 21 Giordano, 18 Venuti, 44 Ioannou, 33 Conti, 28 Abdilgaard, 8 Ricci, 7 Cuni, 11 Pedrola, 24 Sekulov, 70 Narro, 20 Pafundi. All. Donati.

MODENA (3-5-2)

1 Chichizola; 77 Tonoli, 28 Adorni, 20 Nieling; 98 Zanimacchia, 8 Santoro, 16 Gerli, 18 Pyyhtia, 7 Zampano; 11 Mendes, 92 Defrel. A disp. 78 Bagheria, 22 Pezzolato, 2 Beyuku, 33 Cauz, 29 Cotali, 19 Nador, 4 Pergreffi, 23 Di Mariano, 6 Magnino, 17 Massolin, 5 Sersanti, 9 Gliozzi. All. Sottil.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

 

TAGS

ARTICOLI CORRELATI

Un uomo seduto, con la barba, capelli neri e maglia della Sampdoria. Davanti a lui una bottiglia d'acqua.
Domenica 24 Agosto 2025

Donati e la nuova Samp: "Pafundi e Cherubini mi piacciono. Punto forte su Pedrola"

Il tecnico blucerchiato alla vigilia della gara col Modena: "Bisogna essere realisti, c'è bisogno di tempo per mettere insieme la nuova squadra. Chiedo a Coda e ai giocatori d'esperienza di aiutarmi. Mercato? Serve qualcosa in difesa"
I tifosi della Sampdoria in uno stadio, con fumogeni e bandiere
Giovedì 21 Agosto 2025

Sampdoria: si punta ai 20 mila abbonamenti con Pafundi e Cherubini

Campagna prolungata sino a domenica sera, lunedì l'esordio col Modena. Caccia ai rinforzi in difesa: piacciono i giovani Coubis del Milan e Nardin della Roma
Un ragazzo coi capelli ricci neri parla in un'intervista
Mercoledì 20 Agosto 2025

Sampdoria, doppio colpo: ecco Cherubini e Pafundi dopo Abildgaard

Blucerchiti scatenati sul mercato: definiti gli arrivi dell'esterno della Roma e del trequartista dell'Udinese. Per il centrocampista danese ex Como contratto di tre anni
I tifosi della Sampdoria in uno stadio tra bandiere e fumoni
Venerdì 15 Agosto 2025

Sampdoria, su 18 mila abbonati gli "under 6" sono 45

I dati ufficiali del club blucerchiato smentiscono ricostruzioni fantasiose. Per la squadra di Donati lunedì c'è lo Spezia in Coppa Italia
Una bambina tifosa della Sampdoria esulta vicino al padre per un gol della Sampdoria
Martedì 22 Luglio 2025

"Noi siamo noi", la campagna abbonamenti Samp firmata Marco Ponti

Ecco i prezzi per la stagione alle porte: meno di dieci euro a partita per la Gradinata Sud, riduzioni per donne, giovani e Over 60