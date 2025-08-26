Sampdoria, pazza idea Belotti. In arrivo Coubis del Milan

La Sampdoria a caccia di rinforzi dopo la sconfitta all'esordio in campionato - contro il Modena - che ha riportato più che mai il mondo blucerchiato coi piedi per terra: la squadra oggi affidata a Massimo Donati ha bisogno di qualcosa di diverso per affrontare la stagione con maggiore tranquillità. Il nome forte che rimbalza in queste ore è quello di Andrea Belotti, 31 anni: l'attaccante di proprietà del Como - reduce da un'esperienza al Benfica in Portogallo - non sembra trovare spazio nell'ambiziosa squadra di Fabregas e potrebbe essere girato in prestito. Operazione non facile sia per la categoria dei blucerchiati sia per l'ingaggio pesante (2,7 milioni) del giocatore. I buoni rapporti tra Como e Sampdoria possono comunque fare la differenza.

Tant'è che nelle ultime ore un altro attaccante di proprietà del club lombardo - Alessandro Gabrielloni, anche lui 31 anni - è stato accostato alla squadra doriana: su quest'ultimo l'interesse anche di molte altre società di Serie B. Difficilmente invece la Samp potrà arrivare a Cutrone, pure lui del Como, che sembra vicino al Parma. Sono ore febbrili sul mercato blucerchiato: qualcosa deve muoversi in entrata da qui a fine settimana nel reparto offensivo dove i soli Coda e Cuni (dopo la cessione di Tutino all'Avellino) non sembrano dare adeguate garanzie.

Coubis in arrivo dal Milan

In difesa si avvicina intanto Coubis, calciatore rumeno di 21 anni del Milan futuro: sarebbe ai dettagli il suo arrivo in prestito dai rossoneri.

