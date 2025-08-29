Sport

Samp, De Luca alternativa a Belotti. Si avvicina Coubis

di Marco Bisacchi

A volte ritornano. Manuel De Luca è l'ultima suggestione di mercato in attacco per la Sampdoria, a caccia di rinforzi in questi ultimi giorni della sessione estiva. L'attaccante di Bolzano, 27 anni, solo un anno fa era stato ceduto dai blucerchiati alla Cremonese per 1,5 milioni e in grigiorosso era stato tra i protagonisti della promozione in Serie A nel playoff vinto con lo Spezia.

Ora però "Il Cigno di Bolzano" non rientra più nei piani della Cremonese e ha parecchio mercato soprattutto in B. Tra le squadre interessate c'è anche la Sampdoria che lo conosce bene. De Luca fu protagonista in blucerchiato soprattutto della stagione 23/24, quando la squadra all'epoca guidata da Pirlo centro' i playoff, venendo sconfitta dal Palermo nel turno preliminare.

Può diventare un'idea last minute di mercato dei doriani, da sviluppare comunque nella giornata di lunedì: in ogni caso da qui alla gara di domenica a Bolzano col Sudtirol diffiicilmente ci saranno innesti. De Luca è un'alternativa all'altra suggestione di mercato in attacco di queste ore, ovvero Andrea Belotti del Como, operazione che resta complicata per l'alto ingaggio (2,7 milioni) percepito dall'ex attaccante azzurro.

In difesa la pista più calda è quella di Coubis: sarebbe vicino l'arrivo in prestito del difensore rumeno, 21 anni, dal Milan Futuro. In uscita Sekulov che passa alla Carrarese in prestito con diritto di riscatto: il suo riscatto (obbligatorio) dalla Juventus in estate era costato 2,5 milioni: una delle operazioni meno azzeccate della gestione dell'ex ds Accardi.

